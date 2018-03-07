Göreve geldikleri günden bu yana birikmiş borçları kapatmak için yoğun çaba sarfeden Mustafa Cengiz yönetimi, yine basketbol şubesinde yaşanan krizle karşı karşıya kaldı.



Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre ligde son maçta Fenerbahçe’ye yenilen Sarı-Kırmızılı oyuncular, geçmişten gelen alacaklarını aylardır alamadıkları gerekçesiyle, bir kez daha isyan bayrağını çekip Florya’da dün sabah yapılması gereken antrenmana çıkmadı. Geçtiğimiz ay benzer bir krizi son anda devreye girerek yapılan kısıtlı ödeme ile durdurmayı başaran yönetim, aradan geçen süre zarfında oyuncuların beklediği büyük ödemeyi gerçekleştiremeyince, yabancıların başını çektiği basketbolcular kazan kaldırdı.

Coach Oktay Mahmuti’nin ikna çabaları da yeterli olmazken yönetim akşam saatlerinde ödemeleri yapıp olası bir krizin önüne geçti. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz aydaki krizde oyuncuların takımdan ayrılma resti sonrası Galatasaray küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı.