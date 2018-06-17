Galatasaray forma altında attığı 29 golle ‘Bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu’ rekorunu kırarak sezonu ‘Kral’ olarak tamamlayan Gomis’in, Çin’den yıllık bonuslar hariç 7 milyon Euro’luk teklif alması yönetimi sıkıntıya soktu.
Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, kafası karışan ve Galatasaray’dan kazandığı 3 milyon 350 bin Euro’yu az bulan Fransız yıldız, zam konusunda diretiyor.
Cimbom’daki maaşının en az 5.5 milyon Euro’ya yükseltilmesini talep eden 33 yaşındaki forvet, aksi halde ‘Bırakın gideyim’ mesajı verdi.
UEFA’dan gelen yaptırımlar nedeniyle bütçesini doğru planlamak zorunda olan Mustafa Cengiz yönetimi, Gomis’ten gelen zam talebi karşısında çıkmaza düştü.
Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniye de Gomis gibi bir forveti kaybetmek istemeyen Sarı-Kırmızılılar, astronomik zam talebini de karşılayamayacakları için ne yapacaklarını şaşırdı.
ÜÇLÜ ZİRVEDE KARAR VERİLECEK
Gomis’e zam yaparak hem maaş dengelerini bozmak hem de bütçeyi aşmak istemeyen yönetimde farklı görüşler ortaya çıktı.
Kral’a gelen teklifin değerlendirilmesi gerektiğini savunan bazı yöneticilerin, UEFA’nın ‘Sattığın kadar oyuncu al’ kriterini hatırlatıp “Gomis 33 yaşında. Gelen teklifi değerlendirelim. Buradan 10 milyon Euro civarında bir kaynak yaratabiliriz. Böylece Gomis’i satıp 2 golcü alabiliriz” görüşünde oldukları öğrenildi.
Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Başkan Mustafa Cengiz’in yapacağı görüşme sonrası bu konuda kesin karar verilecek.
AHMED MUSA HEYECAN YARATTI
Forvet adayları arasında yer alan Ahmed Musa’dan önemli bir adım geldi.
Leicester City’de forma giyen Nijeryalı oyuncu, twitter hesabında G.Saray taraftarlarının gönderdiği mesajları beğendi.
Dünya Kupası için Rusya’da bulunan 25 yaşındaki yıldızın, “Come to G.Saray” ve “Havaalanında seni bekliyoruz. Hazır mısın?” tweetlerini beğenmesi taraftarları heyecanlandırdı.
1.70 boyundaki Ahmet Musa uzun süre CSKA’da forma giymiş, ardından Ada’da şampiyon olan Leicester kendisini 2016- 17 sezonunda 19.5 milyon Euro’ya transfer etmişti.
Buna karşın Premier Lig’de beklentileri karşılayamayan golcü oyuncu, geçen sezon CSKA’ya kiralandı. Rus ekibiyle 22 maçta bin 913 dakika süre alan Musa, 8 gol attı, 5 asist yaptı.
TERİM 4 TAKVİYE İSTEDİ
Mustafa Cengiz ve kurmayları yönetiminde transfer çalışmaları devam ederken, Fatih Terim’in transferdeki tavrı belli oldu.
İmparator, cazip bir teklif gelmemesi halinde tüm yıldızların kadroda tutulup, birkaç takviyeyle yine şampiyonluğun en güçlü adayı olacaklarını söyledi.
İşte Terim’in dört isteği:
1- Muslera’ya hem yedek hem de alternatif olabilecek potansiyelde bir kaleci.
2- Orta sahada alternatif yaratacak, kadro zenginliği adına 8 numara transferi.
3- Çok iyi uyum sağlayan Nagatomo’nun kiralık ya da bonservisiyle alınması.
4- Hem Gomis hem de Eren’in verimini artırmak için alternatif bir golcü transferi.
FEDAKARLIK BEKLİYORLAR
Galatasaray, 4 yıllık anlaşma çerçevesinde yıllık zararını kademeli olarak sıfıra indirmeye çalışıyor.
Yönetim kadrodaki bazı isimlerin yıllık ücretinde indirime gitmesini bekliyor.
Bunların başında da 2 milyon 950 bin Euro’luk ücret alacak olan Kaptan Selçuk İnan geliyor.
Hiçbir katkı sağlamasa da yeni sezonda 1 milyon 605 bin Euro kazanacak olan Tarık Çamdal’la orta yol bulunmaya çalışılacak.
Geçen sezon başında alınan futbolcuların maaşlarının oldukça yüksek olması da bütçe konusunda sıkıntı yaratıyor.
Yönetim döviz kurunu sabitlemek için oyuncuların nabzını yoklamayı düşünüyor.
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