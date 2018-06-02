8 | 42

"Omuzlarımızdaki yükün ağırlığının farkındayız. Dünyanın hangi kulübünde, sivil toplum örgütünde böyle bir satış için insanlar bir araya geliyor, birleşiyor, milyonlar oluyor alışveriş yapıyor, destekliyor... Böyle bir olay ne Real Madrid ne Chelsea ne de Juventus'ta var. Bu sadece Türkiye'de olur, o da Galatasaray'a nasip oldu. Böyle bir camiaya sahip olduğumuz için gurur duyuyorum.