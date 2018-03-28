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‘NE GEREK VAR’

Yeni yönetim ise buna şiddetle karşı çıkıyor... Şu anda mali tablolara sadece kendilerinin erişebilme yetkisinin bulunduğunu hatırlatan Mustafa Cengiz ve arkadaşları, “Raporlar ortada. Böyle bir şeye ne gerek var” diyerek bu taleplere olumsuz yanıt veriyor. Bu kriz iki başkanla görüşülerek, çözülmeye çalışılıyor.