Bodrum'da transfer zirvesi

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Japon futbolcuyu mutlaka yeni sezonda da kadrosunda görmek istediğini ifade eden Terim’e başkan, “İnter’e teklifimizi yaptık, çok az bir pürüz kaldı. Nagatomo’nun gelmesini inanın ben de çok istiyorum. İnşallah ilk transferimiz o olacak” ifadelerini kullandığı bildirildi.