Galatasaray'dan Dilmen'e dava!

Galatasaray Spor Kulübü resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

''Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 13 Aralık 2017'de TRT Spor'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" programında, Galatasaray Spor Kulübü'ne hitaben, "Hani beni mahkemeye veriyorlardı" ifadelerini kullanmıştır.

Rıdvan Dilmen’in 4 Kasım 2017’de NTV’de yayınlanan "Yüzde Yüz Futbol" programında sarf ettiği ve kanunsuzluk iması taşıyan sözlerinden dolayı Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş adına TCK m.125 ve TTK m. 55 ve 62 uyarınca 08.11.2017 tarihinde 2017/164968 soruşturma numarası ile şikayette bulunulmuştur.

Hukuki sürecin devam ettiğini hatırlatır kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Galatasaray Spor Kulübü''

RIDVAN DİLMEN NE DEMİŞTİ?

Rıdvan Dilmen, söz konusu programda "Igor Tudor ve Dursun Özbek'e helal olsun. Gittiler ne transfer gerekiyorsa yaptılar. Ha kanunsuz iş yaptılar mı bilemem." ifadelerini kullanmıştı.

Dilmen daha sonra yaptığı açıklamada "Galatasaray kulübüne, asla ama asla, bir saygısızlığım olmaz, olamaz da. Yanlış anladılarsa da, kusura bakmasınlar." demişti.

Galatasaray Rıdvan Dilmen

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