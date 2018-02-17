Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek döneminde disiplin kuruluna sevk edilen Sarı-Kırmızılı kulübün eski 2. başkanı ve kongre üyesi Fatih Altaylı ile ilgili karar verildi. Resmi siteden yapılan açıklamada Altaylı’nın sevk dosyasının iade edildiği belirtildi. Açıklamada, “Galatasaray Spor Kulübü Üyesi Fatih Altaylı hakkındaki disiplin sevk işlemi, eski kurullar tarafından tüzüğümüzün 111. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen emredici süreler içinde tamamlanmadığından sevk dosyası, işlemden kaldırılmak üzere yönetim kuruluna iade edilmiştir” denildi.

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