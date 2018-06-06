Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

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İLK TEKLİFİNE BÜYÜK BİR ZAM YAPTI

Zubizaretta'nın Gomis'e geçen sezon teklif ettiği yıllık 1.7 milyon euro'dan 3 yıllık teklifi bu yıl 2.8 milyon euro'ya çıkardığı bu rakamın Gomis'in geçen sezon kalmak için istediği 2 milyon euro'nun çok çok üstünde olduğu belirtildi.