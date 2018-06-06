Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Galatasaray, geçen sezon Teleset Mobilya Akhisarspor forması giyen Muğdat Çelik ile prensip anlaşmasına vardı.
Sarı - Kırmızılıların tecrübeli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Galatasaray, Muğdat Çelik ile Türk lirası üzerinden anlaşmaya vardı. Muğdat Çelik, geçen sezon Akhisar Belediyespor formasıyla 4 gol - 4 asistlik performans göstermişti.
FEGHOULİ KARARI
Sezon başında 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve 3 milyon 850 bin Euro’luk yıllık ücretle Galatasaray’ın en çok kazanan futbolcusu olan Feghouli konusunda karar verildi.
Yönetim, Cezayirli futbolcuya teklif gelirse değerlendirmeye alacak. Galatasaray, 7-8 milyon Euro’nun üzerinde bir rakam bekliyor. Bu seviyelerde teklif gelmezse, Aslan Feghouli ile yoluna devam edecek. (Fotomaç)
JOEL CAMPBELL GALATASARAY'A ÇOK YAKIN
Yaz transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray'la ilgili bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. Peru basını, adı bir süredir Sarı Kırmızılılar'la birlikte anılan Joel Campbell'le ilgili flaş bir haber yayımladı.
Depor.com'un haberine göre; Arsenal'ın sözleşme uzatmaya yanaşmadığı Kosta Rikalı sağ kanat oyuncusu, Cim Bom'a transfer olmaya çok yakın. Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.
YILIN TAKASI
Galatasaray ve taraftarını çok sevdiğini söyleyen ancak ülkesine dönmek istediğini de saklamayan Bafetimbi Gomis'le ilgili sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Germain ve Konstantinos Mitroglou'dan beklediğini alamayan Marsilya, Ben Yedder ve Balotelli ile görüşmesine karşın önceliğini Galatasaray'da harika bir sezon geçiren Gomis'e verdi.
ZUBİZARRETA İLE BİR ARAYA GELDİLER
Süper Lig'in tamamlanmasının ardından Fransa'nın yolunu tutan tecrübeli oyuncunun, geçen sezon teknik direktör Rudi Garcia'nın takımda kalmasını istemesine rağmen kendisini takımdan gönderen Sportif Direktör Andoni Zubizarreta ile görüşmesi gündem oldu.
Ünlü spor adamı, "Seni yeniden aramızda görmeyi çok istiyoruz" ifadesini kullanarak Bafetimbi Gomis'e yeni önerisini iletti.
İLK TEKLİFİNE BÜYÜK BİR ZAM YAPTI
Zubizaretta'nın Gomis'e geçen sezon teklif ettiği yıllık 1.7 milyon euro'dan 3 yıllık teklifi bu yıl 2.8 milyon euro'ya çıkardığı bu rakamın Gomis'in geçen sezon kalmak için istediği 2 milyon euro'nun çok çok üstünde olduğu belirtildi.
Zubizarreta'nın Gomis'i almak için G.Saray'a da 30 yaşındaki Mitroglou'nu 2 yıl kiralık olarak vermeye hazır olduğunu bildirildi.
B PLANI BAS DOST
G.Saray yönetimi, Bafetimbi Gomis'i bırakmak istemiyor ama gitme ihtimalini de göz önünde bulundurmayı ihmal etmiyor.
Sarı-kırmızılıların Sporting'de forma giyen Bas Dost ile yakından ilgilendiği belirtiliyor. Sporting ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, 49 maçta attığı 34 gol ve 7 asist ile müthiş bir sezon geçirdi. (Fotomaç)
EMRE AKBABA SAVAŞI
İstanbul’da Emre Akbaba savaşı yaşanıyor... Fenerbahçe ile adı anılan, Beşiktaş ve Başakşehir’in devre arasından bu yana kadrosuna katmaya çalıştığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Galatasaray çalışmaları hızlandırdı.
Fatih Terim’in mutlaka takımda görmek istediği ve iç piyasada en beğendiği isim konumunda bulunan Emre’nin transferiyle bizzat Abdurrahim Albayrak ilgileniyor. 2.5 milyon Euro’dan kapıyı açan Sarı- Kırmızılılar, Alanyaspor’un inatçı tavrı sonrası rakamı artırdı ve tavan fiyatı 4 milyon Euro (21 milyon TL) olarak belirledi. (Fanatik)
SİNAN GÜMÜŞ'E İYİLEŞTİRME
Sezon ortasında Fatih Terim göreve geldikten sonra küllerinden doğan Sinan Gümüş, zammı kaptı. 1 yıllık sözleşmesi kalan gurbetçi futbolcuyla kamp öncesinde yeni mukavele imzalanması bekleniyor.
24 yaşındaki Sinan’ın 600 bin Euro’luk yıllık ücretinde de iyileştirme yapılacağı ve miktarın 1 milyon Euro’ya çıkartılacağı öğrenildi. Sinan, özellikle Alanyaspor ve Konyaspor maçlarında attığı kritik gollerle şampiyonlukta pay sahibi olmuştu. (Fanatik)
DEFANSA YENİ SİGORTA
Gelecek sezon planlaması için kolları sıvayan teknik direktör Fatih Terim'in savunmanın göbeğine İngiltere'den çok tecrübeli bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. Terim, Arsenal'in başarılı stoperi Koscielny'yi istiyor.
Maicon'dan çok fazla memnun olmayan ve Manchester City'nin Jason Denayer'a izin vermemesi nedeniyle Terim'in Arsenal'den Laurent Koscielny'yi takibe aldığı ifade edildi.
Başarılı hocanın, geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği Wenger'den de Koscielny hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Galatasaray'da yeni Popescu etkisi yapması beklenilen 32 yaşındaki futbolcu için Arsenal ile görüşmelerin başlayacağı bildirildi. (Fotomaç)
YUNUS MALLI'DAN GALATASARAY AÇIKLAMASI
A Milli Takım'ın Rusya ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Yunus Mallı, adının Galatasaray ile anılmasını değerlendirdi.
Basında isminin Galatasaray ile anılmasını değerlendiren Yunus Mallı, ''Haberleri ben de duydum. Bizimle irtibata geçen olmadı. Şu an söyleyecek bir şey yok'' açıklamasında bulundu.
GALATASARAY İÇİN 2 İSMİ İZLEDİ
Son dönemde Şilili Felipe Mora ve Paulo Diaz’ın isimleri Galatasaray’la anılıyordu… Tam da bu ortamda Johan Elmander’in geçen akşam Sırbistan-Şili maçını izlemeye gitmesi dikkatleri bu iki oyuncunun üzerine çevirdi.
Şili’nin stoperi Maripan’ın golüyle kazandığı maçta Elmander’in Mora ve Diaz hakkında rapor hazırladığı bildirildi. (Fotospor)
GARRY RODRIGUES KRİZİ
Galatasaray’da Garry Rodrigues krizi büyüyor... Hali hazırda 1 milyon 350 bin Euro ile takımın en az kazanan oyuncularından birisi olan Hollandalı oyuncunun Hint asıllı menajeri Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci’yi örnek göstererek zam istedi.
Hint asıllı menajer, Abdürrahim Albayrak’ın yaptığı, ''UEFA’dan bir bütçe kısıtlaması gelecek. O yüzden şu anda beklediğiniz zammı yapmamız söz konusu değil'' açıklamasına şok bir tepki verdi.
Hintli menajer, Rodrigues’in bonservisinin 10 milyon Euro’ya verilmesini istedi. Oyuncusuna yılda 2.5 milyon Euro verecek bir takım bulduğunu söyledi. Albayrak, Rodrigues için en az 20 milyon Euro istediklerini belirtti. Menajeri ise ''28 yaşında olduğunun farkında mısınız?'' cevabını verdi. (Fotospor)
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