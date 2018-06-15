Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri!

Galatasaray, bonservisi Stoke City’de olan ve geçen sezon Toulouse’ta kiralık forma giyen eski göz ağrısı Giannelli İmbula için devreye girdi. UEFA kısıtlaması nedeniyle kemer sıkan Mustafa Cengiz yönetimi, Fransız ön libero için kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor! İşte Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri...