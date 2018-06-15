Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri!

Gazete Habertürk'ün haberine göre; UEFA ile Finansal Fair Play konusunda 4 yıllık anlaşma yapan Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor.
Bu yüzden kiralık oyuncuların isimleri öne çıkıyor. Fernando’nun yanına, Donk’la forma rekabetine girişecek Şampiyonlar Ligi ayarında bir yıldız arayan Galatasaray, daha önce de ilgilendiği Giannelli İmbula’da karar kaldı.
Bir yandan Fransız yıldızla temasa geçen Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan da Stoke City yönetimiyle görüşmelere başladı.
24 MİLYON EURO’YA TRANSFER OLMUŞTU
Geçtiğimiz sezon Igor Tudor’un alınmasını istediği isimler arasında yer alan 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, 1 Şubat 2016’da Porto’dan 24 milyon 250 bin Euro karşılığında İngiliz ekibine transfer olmuştu.
Ancak Ada’da uyum sorunu yaşayan İmbula, geçen sezon Fransız ekibi Toulouse’da kiralık olarak görev yaptı.
Yönetim, küme düşen Stoke City’li yetkililerle masaya oturup, İmbula’yı kiralık olarak kadroya katmayı hedefliyor. Oyuncunun da Devler Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray’a gelmek istediği öğrenildi.
İmbula’nın Stoke City’le sözleşmesi 2021’de sona eriyor.
STOKE, NDİAYE'Yİ BIRAKMAK İSTEMİYOR
Küme düşmesine rağmen Stoke City, gelecek sezon yeniden Premier Lig’e dönme hesapları yapıyor. Bu yüzden takımda Badou Ndiaye gibi isimleri tutmayı hedefliyor.
Galatasaray, geçen sezonun devre arasında 16 milyon Euro’ya sattığı Senegalli yıldızı kiralamak için teklif yaptı.
Ancak Stoke City, oyuncunun gelmek istemesine rağmen Ndiaye’yi takımda tutmak istediklerini iletti. Bu yüzden yönetimin rotası İmbula’ya döndü.
NAGATOMO BİTTİ BİTİYOR!
Inter'in bonservisi için 3 milyon Euro istediği Nagatomo için yapılan pazarlıklarda büyük ölçüde anlaşma sağlandı.
Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak’ın yürüttüğü görüşmelerde İnter’in 2.3 milyon Euro’ya kadar düştüğü, Galatasaray’ın 2 milyon Euro’ya bu işi bitirmeyi planladığı bildirildi.
Dünya Kupası’nda bulunan Samuray da Galatasaray ile yapılan görüşmeleri yakından takip ediyor.
MUĞDAT İMZAYI BEKLİYOR
Cimbom'un ilk transferi olan Muğdat Çelik imza atmak için geri sayıma geçti. Akhisar’da forma giyen hücum oyuncusuyla 3 yıllığına ön protokol yapılmıştı.
Tatile çıkan Muğdat Çelik, yönetimden haber bekliyor. 28 yaşındaki oyuncu geçen sezon Akhisar’da toplam 35 maçta 7 gol, 8 asistlik performans göstermişti.
BRUMA'DA SON NOKTA!
Galatasaray'a geri döneceği iddia edilen Bruma için menajeri son noktayı koydu.
beIN SPORTS'a konuşan menajer Catio Balde, Portekizli oyuncunun Red Bull Leipzeig'de mutlu olduğunu ve ayrılığı düşünmediğini açıkladı.
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