ASLAN'A KURT STOPER
Aslan'ın bu sezon Stoke City’de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Chelsea’de olan Kurt Zouma ile ilgilendiği ortaya çıktı.
İngiliz basını, Fatih Terim önderliğinde Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmaya çalışan Sarı-Kırmızılılar’ın 24 yaşındaki stoperle temasa geçtiğini yazdı.
Sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeniden Chelsea’ye dönen Zouma’nın düzenli oynayayacağı bir kulübe gitmek istediği, Devler Ligi faktörü nedeniyle de transfere sıcak bakabileceği öne sürüldü.
1.90 boyundaki Fransız stoper güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Kurt Zouma, geçen sezon Stoke City formasıyla Premier Lig’de 34 maça çıkarken, 1 gol attı. Zouma’nın Chelsea’yle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Avrupa’ya giden ikinci başkan Abdurrahim Albayrak’ın bu transfer için Ada’ya geçmesi bekleniyor. (HTSpor)
ELMANDER'DEN İKİ TAVSİYE
Fatih Terim’in dönmesi ile birlikte Galatasaray için futbolcu araştırma ekibine dahil olan Johan Elmander’in, transfer turuna çıktığı iddia edildi.
Meksika basınında yer alan haberlere göre İsveçli eski yıldız, Galatasaray için Sırbistan-Şili maçını takip etti. Elmander’in bu müsabakada Mora ve Diaz’ı izlediği ileri sürüldü.
Paulo Diaz, Arjantin’in San Lorenzo takımında forma giyiyor. 23 yaşındaki genç oyuncu, stoper pozisyonunun yanı sıra sağ bekte de forma giyebiliyor. Bu sezon 30 maçta 3 gol ve 3 asistle öne çıkan Diaz, Şili Milli Takımı’nda da 8 kez forma giydi. Kulübüyle 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Diaz’ın piyasa değeri 4 milyon Euro civarında...
Meksika’nın Cruz Azul takımında forma giyen Felipe Mora ise 24 yaşında ve forvet oyuncusu. B sezon takımı Cruz Azul ile 34 karşılaşmada süre alan Mora, 14 gollük bir performans sergiledi. (HTSpor)
DENAYER'İN TALİPLERİ ARTIYOR
Cimbom'un tekrar kiralamak istediği Jason Denayer için Manchester City’ye ulaşan teklifler artmaya başladı. Belçika basını, Denayer için Galatasaray dışında Lyon, Marsilya ve Mönchengladbach’ın da devrede olduğu yazıldı.
Roma’nın da menajerler aracılığıyla nabız yokladığı ancak transferde ısrarcı olmadığı belirtildi. Bu kulüpler dışında Manchester City ile kulüp ilişkileri kuvvetli olan La Liga ekibi Girona da Denayer için teklif yapmaya hazırlanıyor.
Manchester City’nin Denayer’in potansiyelini düşünerek satacağı kulüplere “Geri satın alma bedeli” şartını koştuğu bilgisi verildi.
YOLCUDUR MAİCON
Galatasaray yönetimi, gelen cezalar üzerine UEFA kadrosunun 21 oyuncu ile sınırlamasının da etkisiyle Maicon’a yol verecek. Terim’in ilk 11’de düşünmediği ve yılda 2.2 milyon Euro kazanan Brezilyalı oyuncudan kendisine kulüp bulması istendi.
Arayışlara başlayan Maicon, eski kulübü Sao Paulo’yla görüştü. Brezilya ekibinin, “Yıllık 1.5 milyon Euro’dan fazla veremeyiz. Bonservisine de 3 milyon Euro öderiz” dediği öğrenildi. (HTSpor)
HERNANDEZ SESLERİ
Hücuma takviye arayan Galatasaray'da yedek forvet olarak Championship ekiplerinden Hull City’de forma giyen Abel Hernandez’in ismi gündeme geldi. Sözleşmesi sona eren Uruguaylı santrfor için Fiorentina, Torino ve Celtic de devrede.
Ancak İtalyan basını, bu takımlar arasında Galatasaray’ın daha ağır bastığını yazdı. 28 yaşında, 1.86 boyundaki oyuncu, Devler Ligi’nde oynama fikrinden dolayı Cimbom’a daha cazip bakıyor.
2014’te Palermo’dan 12 milyon Euro karşılığında Hull City’ye transfer olan Hernandez, geçen sezon ligde 10 maçta 8 gol, 2 asistle oynadı. (HTSpor)
RODRİGUES TEKLİFİ REDDETTİ
Galatasaray'da bu sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Garry Rodrigues, Newcastle United'dan gelen transfer teklifini geri çevirdi.
HEDEFİ BAŞKA
İngilizler'in yıldız oyuncu için 1.3 milyon pound'luk bir teklifte bulunduğu ancak Rodrigues'in, "Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak... Ben de kendimi burada göstermek istiyorum" dediği öğrenildi. (Fanatik)
NDİAYE'NİN MENAJERİ AÇIKLADI
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Stoke City’ye satılan ancak takımın Premier Lig’de küme düşmesinin ardından yeniden alınması için gündeme Badou Ndiaye’nin menajeri William D’Avfilla, Senegalli oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.
D’Avfilla, “Oyuncum şu an için 2018 Dünya Kupası’na konsantre olmuş durumda. Galatasaray ile ilgili durum nasıl gidiyor sorusunun yanıtını ise gelecek hafta verebilirim. O zaman daha net konuşabilirim” açıklamasını yaptı. (Ajansspor)
YUNUS MALLI İÇİN GÖZLE WOLFSBURG'TA
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Yunus Mallı için tüm gözler, oyuncunun kulübü Wolfsburg’a çevrildi. Bu sezon Bundesliga’da son anda küme düşmekten kurtulan Yeşil-Beyazlılar’da Yunus’un, yeni bir maceraya yelken açmak istediği konuşuluyor.
Alman ekibinin ise milli futbolcunun menacerliğini üstlenen İlhan Mallı ile önümüzdeki hafta bir görüşme yapacağı ve buradan çıkacak karara göre de bir yol haritası belirleyeceği bildirildi. (Fanatik)
GOMİS'E ÇİN KANCASI
Galatsaray'ın, bu sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Bafetimbi Gomis’e, transfer teklifleri geldiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre Gomis’in peşine, Uzak Doğu’dan iki takımın düştüğü bildirildi.
Çin Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune ve Shanghai Shenhua’nın, geride bıraktığımız sezonda harika bir performans göstererek Süper Lig’de gol kralı unvanını elde eden Gomis konusunda ısrarcı oldukları ifade edildi.
UEFA’nın gözetiminde olduğu için maddi anlamda rahatlayacağı her türlü imkanı değerlendirmek isteyen Cim Bom’da yönetimin, Çin kulüplerinin tekliflerini dinleyeceği bilgisine ulaşıldı.
Hem Fortune hem de Shenhua’nın bonservis bedeli olarak 10 milyon Euro (52.9 milyon TL) civarında bir parayı gözden çıkardıkları vurgulandı. Bu rakamın resmiyet kazanması durumunda Aslan’ın, Fransız yıldızı satma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.
38 MİLYON EURO'LUK GOLCÜ
Şampiyon Galatasaray'ın transfer gündemine son derece ilgi çekici bir yıldız girdi. Sarı- kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Porto'dan Milan'a tam 38 milyon euro'ya transfer olan Portekizli golcü Andre Silva'yı kiralık olarak renklerine bağlayabilmek için harekete geçti.
Milan'ın büyük umutlar besleyerek transfer ettiği 22 yaşındaki santrfor, geçen sezon Milan formasıyla 40 müsabakada forma giymesine rağmen sadece 10 gol atıp, 2 asist yaparak beklentilerden uzak kaldı.
UEFA ile FFP krizi yaşayan İtalyan devi, Andre Silva'yı kiralayıp para kazanabilir. Kırmızı-siyahlılarda Gattuso teknik patronluk koltuğuna oturduktan sonra Silva'nın süresini azaltmış ve 20 yaşındaki santrfor Patrick Cutrone'ye çok daha fazla görev vermeye başlamıştı. Portekiz ile Dünya Kupası kadrosuna da seçilen Silva'nın patlama yapma ihtimali de göz ardı edilmemeli... (Fotomaç)
MİRANDA SÜRPRİZİ
Geçtiğimiz günlerde Yuto Nagatomo’nun transferi için İtalya’da bir araya gelen ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile idari menajeri Şükrü Hanedar, Japon oyuncu için Inter’le masaya oturdu. Görüşmenin konusu Nagatomo transferiydi. Ancak Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Çizme ekibinden Miranda’yı da istedİ...
YENİ UJFALUSİ OLACAK
Maicon'dan istediği verimi alamayan teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albrayrak’la yaptığı görüşmede Sambacı’nın talibi çıkması halinde satılmasını istemişti.
Stoper listesindeki isimleri de ikiliye bildiren İmparator’un, ilk hedefinin Inter’in tecrübeli oyuncusu Miranda olduğu öğrenildi. Terim’in 33 yaşındaki Miranda’yla takımda Ujfalusi etkisi yaratmak istediği kaydedildi. (Güneş)
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