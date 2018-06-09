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D’Avfilla, “Oyuncum şu an için 2018 Dünya Kupası’na konsantre olmuş durumda. Galatasaray ile ilgili durum nasıl gidiyor sorusunun yanıtını ise gelecek hafta verebilirim. O zaman daha net konuşabilirim” açıklamasını yaptı. (Ajansspor)