Galatasaray deplasmanına giden Fenerbahçeli taraftarlar otobüslerin camlarını indirdi

Fenerbahçeli taraftarlar uyarıları dinlemedi.

Taraftarlar daha önce Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan "Otobüslerde oluşabilecek herhangi bir maddi hasar durumunda, sorumlularına işlem yapılacaktır" şeklindeki uyarıları dikkate almadı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisine gitmek için bir grup Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'den yola çıktı. Halk otobüslerini tıka basa dolduran taraftarlar yol boyunca sloganlar attı. Fenerbahçe taraftarlarının, halk otobüsünün camlarını kırdığı görüldü.



Otobüsün camlarını kıran taraftarlar daha önce Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan, "Taraftarlarımız için organize edilen otobüslerde oluşabilecek herhangi bir maddi hasar durumunda, emniyet birimleri hasarın sorumlularını derhal tespit edecek ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca kendilerine işlem yapılacaktır. Otobüslerde oluşabilecek hasarları yapanların tespit edilememesi halinde, otobüse binen tüm taraftarlara yasal işlem yapılacaktır" şeklindeki uyarıları dikkate almadı.

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