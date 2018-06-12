Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının, sarı-kırmızılı futbol takımının Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlaması nedeniyle Florya Metin Oktay Tesisleri içinde bulunan basketbol salonunda yapılacağı belirtildi.

Toplantı gündemi çerçevesinde, olağan genel kurulda Mustafa Cengiz başkanlığında yeniden oluşan kulüp yönetim kurulu tarafından, gelecek dönem planlamalarıyla ilgili üyelere bilgi verileceği ifade edildi.

Öte yandan, üyelerin Florya'ya ulaşımı için Taksim, Levent ve Kalamış'tan otobüs kaldırılacağı da aktarıldı.