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"HİÇBİR FUTBOLCUDAN TAVSİYE ALMADIM"

"Ben bir futbolcudan ne görüş ne de tavsiye aldım. Sneijder bana hoca tavsiye etmedi, odama sadece bir kez girmiştir. Son olayda hocaya çok üzüldüm, çok kırıldım. Ego olayı katiyetle yok. Öncelikle benim egom falan yok, sorumluluklarım var. Sorumlulukları olan insanın egosu olmaz. Benim de yanlışlarım olmuş olabilir. Hoca o saate kadar antrenmanda değil de yönetim kuruluna bir 'Merhaba' deseydi çok farklı olurdu"