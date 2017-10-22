Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde olay

Galatasaray-Fenerbahçe maçının ikinci yarısında oyun durdu! Karşılaşmanın 59. dakikasında yardımcı hakem Tarık Ongun'a tribünlerden yabancı madde atıldı. Ongun, yüzüne gelen madde nedeniyle yerde kaldı. Cüneyt Çakır bunun üzerine maçı durdurdu. Bir süre sonra Tarık Ongun iyi olduğunu söyleyince maç tekrar başladı.

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