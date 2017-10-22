Galatasaray, 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak. Ezeli rekabetin 108. yılında karşı karşıya gelecek olan iki takım, Süper Lig tarihinde 121. kez karşılaşacak. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Derbi hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair tüm detaylar...

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de Igor Tudor yönetimindeki Galatasaray, bu akşam evinde Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İki takım arasındaki ezeli rekabette 121. maç oynanacak ve iki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.

Karşılaşma öncesinde maçı bekleyen milyonlarca futbolsever, merakla "Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?" diye araştırıyor. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Derbi hangi kanalda yayınlanacak?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak derbiyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Saat 19:30'da başlayacak olan karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 1 kanalından izlenebilecek.

Galatasaray, ligde 22 puanla lider konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe, 14 puanla ligde 5. sırada yer alıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan son 10 maçta 4 kere Fenerbahçe, 3 kere Galatasaray kazandı. 3 maç berabere bitti.

İki takım arasında oynanan son maçta 23 Nisan 2017 tarihinde Fenerbahçe deplasmdanda 1-0 kazandı.

Süper Lig'de 121. kez karşılaşacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe, ezeli rekabette de 108. yılında karşılaşıyor.

Bugüne kadar oynanan maçlarda Fenerbahçe 50 maçta, Galatasaray 33 maçta galibiyet aldı. 37 maç ise berabere sonlandı.

Galatasaray'ın evinde oynanan son 60 derbide 23 kere Galatasaray, 15 kere Fenerbahçe kazandı.

Galatasaray, ligde 12 maçtır kaybetmiyor. Cimbom, oynadığı son 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Galatasaray, ligde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Galatasaray, ligde oynadığı 8 maçta 20 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

Fenerbahçe, ligde oynadığı 8 maçta 17 gol attı, 12 gol gördü.

Galatasaray, evinde oynadığı son maçta Karabükspor'u 3-2 yendi.

Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son maçta Akhisarspor'a 1-0 kaybetti.

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ve Van Persie sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 8 derbide mağlubiyet almadı.

Galatasaray, son iki sezonda derbi galibiyeti alamadı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Tolga Ciğerci (Selçuk İnan), Gomis.

Fenerbahçe: Carlos Kameni, Mouricio Isla, Luis Neto, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Giuliano Victor de Paula, Mathieu Valbuena, Vincent Janssen

CÜNEYT ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç Kategori 2005-2006 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig 2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 T.Kupası 2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 Lig 2006-2007 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig 2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 T.Kupası 2008-2009 Galatasaray-Beşiktaş 4-2 Lig 2009-2010 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig 2010-2011 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-1 Lig 2010-2011 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 Lig 2010-2011 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-4 Lig 2011-2012 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 Lig 2011-2012 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Lig S.Final 2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 Süper Kupa 2012-2013 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Lig 2013-2014 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-3 Lig 2013-2014 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig 2014-2015 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Lig 2014-2015 Beşiktaş-Galatasaray 0-2 Lig 2014-2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 Lig 2015-2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 Lig 2016-2017 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig

EKİM AYINDAKİ 17. DERBİ

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Ekim ayında 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertlilerin 7'e 2 galibiyet üstünlüğü var.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 2015-2016 sezonunun ardından yine Ekim ayında oynanacak. İki takım bu ayda son olarak 25 Ekim 2015'de Ülker Stadyumu'nda mücadele etmiş ve 1-1 eşitlikle sahadan ayrılmıştı.

108 yıllık rekabette sarı-kırmızılılar ile sarı-lacivertliler, bugüne kadar Ekim ayında Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 7'sinden sarı-lacivertliler galip gelirken, 2 kez de sarı-kırmızılılar rakibini mağlup etti. 7 maçta da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe, rakip fileleri 18 kez havalandırırken, Galatasaray'da 10 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Ekim ayında mücadele ettiği maçlarda en fazla 1-1'lik skor alındı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS) 10.11.2013 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 2 - 0 06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 0 - 1 25.08.2014 Manisa 19 Mayıs Süper Kupa 0 - 0 (Pen.3-2) 18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 08.03.2015 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1 - 0 25.10.2015 Ülker Süper Lig 1 - 1 13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 - 1 20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0 23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0

DERBİNİN GOLCÜLERİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 108 yıllık rekabette en fazla golü sarı-lacivertliler adına 27 gol atan Zeki Rıza Sporel attı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında bu hafta Türk Telekom Stadyumu'nda tekrar derbi heyecanı yaşanacak. Ebedi dost ve ezeli rakip olan bu iki takımda, son yıllarda öne çıkan golcü bulunmuyor. 108 yıllık rekabette en fazla golü, Fenerbahçe'den Zeki Rıza Sporel kaydetti. Sporel, sarı-kırmızılılara karşı oynadığı 42 maçta, toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.

Öte yandan iki takımda da oynayan Tanju Çolak, bu rekabette 22 gol kaydetti. Ancak, Çolak gollerin 14'ü Galatasaray, 8'i de Fenerbahçe formasıyla attı.

Aykut Kocaman'dan Galatasaray'a 14 gol

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerde futbolculuk döneminde Galatasaray'a karşı 37 maçta forma giydi. Kocaman bu müsabakalarında 34'ünde ilk 11'inde forma giydi. Aykut Kocaman, bu karşılaşmalarda 14 kez sarı-kırmızılıların filelerini havalandırdı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 7-0'lık sonuçla Galatasaray aldı.

İstanbul Ligi'nde 12 Şubat 1911'de yapılan maçı, Galatasaray 7-0 kazanmıştı.

Galatasaray'ın, Fenerbahçe karşısında 108 yıllık rekabette aldığı en farklı skorlu galibiyetlerin tablosu şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç 12.02.1911 Union Club İstanbul Ligi 7 - 0 04.05.1913 Union Club Özel 6 - 0 01.10.1914 İttihatspor Özel 6 - 1 15.03.1942 Şeref İstanbul Kupası 5 - 0 18.12.1960 İnönü Birinci Lig 5 - 0

Fenerbahçe

Fenerbahçe ise rakibi Galatasaray karşısında şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti, 2002-2003 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan maçta elde etti.

6 Kasım 2002'de yapılan lig maçını 6-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, aynı zamanda lig maçlarında iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyete imza attı.

Tarih Stat Organizasyon Sonuç 06.11.2002 Fenerbahçe Süper Lig 6 - 0 23.02.1936 Fenerbahçe İstanbul Ligi 6 - 1 12.12.1976 Ankara 19 Mayıs Deprem Kupası 6 - 1 16.08.1980 İnönü TSYD Kupası 5 - 0

TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDAKİ 9. FENERBAHÇE DERBİSİ

Galatasaray, Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadyumu'nda 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray, pazar günü oynayacağı Fenerbahçe ile bugüne kadar Türk Telekom Stadyumu'nda 8 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 4 kez rakibini yenerken, sarı-lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrıldı. 1 maçta ise galip taraf çıkmadı. Yeni stadındaki ilk derbiyi 8 Mart 2011 tarihinde Fenerbahçe ile oynayan Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. Geride kalan 8 müsabakada sarı-kırmızılılar 10, sarı-lacivertliler de 8 gol kaydetti.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde oluşan sonuçlar ise şöyle:



2010-2011 Spor Toto Süper Lig

8.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2



2011-2012 Spor Toto Süper Lig

07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1



2011-2012 Süper Final

22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2



2012-2013 Spor Toto Süper Lig

16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1



2013-2014 Spor Toto Süper Lig

06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0



2014-2015 Spor Toto Süper Lig

18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1



20115-2016 Spor Toto Süper Lig

13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0



2016-2017 Spor Toto Süper Lig

23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

FENERBAHÇE DERBİLERDE BAŞARILI

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 8 derbiyi de kaybetmedi.

Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak sarı-lacivertliler, son 2 yılda derbilerde gösterdiği başarılı performansla dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, son 2 yılda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığ 8 derbide 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Fenerbahçe'nin son yenilgisi Beşiktaş'a

Fenerbahçe, ligdeki son derbi yenilgisini Beşiktaş karşısında aldı.

Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe, bu tarihten sonra ligde derbi yenilgisi yaşamadı.

Fenerbahçe sadece 3 gol yedi

Fenerbahçe, söz konusu 8 derbide kalesini iyi korudu.

Fenerbahçe, son 8 derbi maçında sadece 3 gol yedi. Sarı-lacivertliler, 25 Ekim 2015'de Galatasaray, 7 Mayıs 2017'de Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldığı maçlarda kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta da rakibine bir gol şansı verdi.

Buna karşı Fenerbahçe, derbilerde rakip filelere 9 gol gönderdi.

Fenerbahçe'nin son 8 derbisi

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de oynadığı son 8 derbi maçı şöyle:

Tarih Maç Skor 25 Ekim 2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 29 Şubat 2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 13 Nisan 2016 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 20 Kasım 2016 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 3 Aralık 2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 0-0 23 Nisan 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 7 Mayıs 2017 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1 23 Eylül 2017 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1

Fenerbahçe, Galatasaray'a ligde 5 maçtır kaybetmedi

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynadığı son 5 maçı da kaybetmedi.

Fenerbahçe, rakibine son olarak 3 yıl önce 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 yenilmişti.

Daha sonraki 5 maçta sarı-lacivertliler, Galatasaray'a karşı 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe, bu 5 maçta ise rakibine sadece 1 gol şansı verirken, sarı-kırmızılı fileleri 5 kez havalandırdı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasına Süper Lig'de oynanan son 5 maç şöyle:

Tarih Maç Skor 8 Mart 2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 25 Ekim 2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 13 Nisan 2016 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 20 Kasım 2016 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 23 Nisan 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1

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