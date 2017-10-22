Galatasaray, 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak. Ezeli rekabetin 108. yılında karşı karşıya gelecek olan iki takım, Süper Lig tarihinde 121. kez karşılaşacak. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Derbi hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair tüm detaylar...
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'de Igor Tudor yönetimindeki Galatasaray, bu akşam evinde Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İki takım arasındaki ezeli rekabette 121. maç oynanacak ve iki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.
Karşılaşma öncesinde maçı bekleyen milyonlarca futbolsever, merakla "Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?" diye araştırıyor. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Derbi hangi kanalda yayınlanacak?
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak derbiyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Saat 19:30'da başlayacak olan karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 1 kanalından izlenebilecek.
- Galatasaray, ligde 22 puanla lider konumunda bulunuyor.
- Fenerbahçe, 14 puanla ligde 5. sırada yer alıyor.
- Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan son 10 maçta 4 kere Fenerbahçe, 3 kere Galatasaray kazandı. 3 maç berabere bitti.
- İki takım arasında oynanan son maçta 23 Nisan 2017 tarihinde Fenerbahçe deplasmdanda 1-0 kazandı.
- Süper Lig'de 121. kez karşılaşacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe, ezeli rekabette de 108. yılında karşılaşıyor.
- Bugüne kadar oynanan maçlarda Fenerbahçe 50 maçta, Galatasaray 33 maçta galibiyet aldı. 37 maç ise berabere sonlandı.
- Galatasaray'ın evinde oynanan son 60 derbide 23 kere Galatasaray, 15 kere Fenerbahçe kazandı.
- Galatasaray, ligde 12 maçtır kaybetmiyor. Cimbom, oynadığı son 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
- Galatasaray, ligde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
- Fenerbahçe, ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
- Galatasaray, ligde oynadığı 8 maçta 20 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.
- Fenerbahçe, ligde oynadığı 8 maçta 17 gol attı, 12 gol gördü.
- Galatasaray, evinde oynadığı son maçta Karabükspor'u 3-2 yendi.
- Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son maçta Akhisarspor'a 1-0 kaybetti.
- Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ve Van Persie sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
- Fenerbahçe, ligde oynadığı son 8 derbide mağlubiyet almadı.
- Galatasaray, son iki sezonda derbi galibiyeti alamadı.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Tolga Ciğerci (Selçuk İnan), Gomis.
Fenerbahçe: Carlos Kameni, Mouricio Isla, Luis Neto, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Giuliano Victor de Paula, Mathieu Valbuena, Vincent Janssen
CÜNEYT ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ MAÇLAR
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|Kategori
|2005-2006
|Galatasaray-Beşiktaş
|3-2
|Lig
|2005-2006
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-1
|T.Kupası
|2005-2006
|Fenerbahçe-Galatasaray
|4-0
|Lig
|2006-2007
|Galatasaray-Beşiktaş
|1-0
|Lig
|2007-2008
|Galatasaray-Fenerbahçe
|2-1
|T.Kupası
|2008-2009
|Galatasaray-Beşiktaş
|4-2
|Lig
|2009-2010
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-1
|Lig
|2010-2011
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|1-1
|Lig
|2010-2011
|Galatasaray-Beşiktaş
|1-2
|Lig
|2010-2011
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|2-4
|Lig
|2011-2012
|Beşiktaş-Galatasaray
|0-0
|Lig
|2011-2012
|Fenerbahçe-Galatasaray
|0-0
|Lig S.Final
|2012-2013
|Galatasaray-Fenerbahçe
|3-2
|Süper Kupa
|2012-2013
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-1
|Lig
|2013-2014
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|3-3
|Lig
|2013-2014
|Galatasaray-Beşiktaş
|1-0
|Lig
|2014-2015
|Galatasaray-Fenerbahçe
|2-1
|Lig
|2014-2015
|Beşiktaş-Galatasaray
|0-2
|Lig
|2014-2015
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-0
|Lig
|2015-2016
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-0
|Lig
|2016-2017
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-0
|Lig
EKİM AYINDAKİ 17. DERBİ
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Ekim ayında 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertlilerin 7'e 2 galibiyet üstünlüğü var.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 2015-2016 sezonunun ardından yine Ekim ayında oynanacak. İki takım bu ayda son olarak 25 Ekim 2015'de Ülker Stadyumu'nda mücadele etmiş ve 1-1 eşitlikle sahadan ayrılmıştı.
108 yıllık rekabette sarı-kırmızılılar ile sarı-lacivertliler, bugüne kadar Ekim ayında Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 7'sinden sarı-lacivertliler galip gelirken, 2 kez de sarı-kırmızılılar rakibini mağlup etti. 7 maçta da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe, rakip fileleri 18 kez havalandırırken, Galatasaray'da 10 kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Ekim ayında mücadele ettiği maçlarda en fazla 1-1'lik skor alındı.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE ARASINDAKİ SON 10 MAÇ
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Sonuç (FB-GS)
|10.11.2013
|Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|2 - 0
|06.04.2014
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0 - 1
|25.08.2014
|Manisa 19 Mayıs
|Süper Kupa
|
0 - 0 (Pen.3-2)
|18.10.2014
|Türk Telekom
|Süper Lig
|1 - 2
|08.03.2015
|Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|1 - 0
|25.10.2015
|Ülker
|Süper Lig
|1 - 1
|13.04.2016
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0 - 0
|26.05.2016
|Antalya
|Türkiye Kupası
|0 - 1
|20.11.2016
|Ülker
|Süper Lig
|2 - 0
|23.04.2017
|Türk Telekom
|Süper Lig
|1 - 0
DERBİNİN GOLCÜLERİ
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 108 yıllık rekabette en fazla golü sarı-lacivertliler adına 27 gol atan Zeki Rıza Sporel attı.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında bu hafta Türk Telekom Stadyumu'nda tekrar derbi heyecanı yaşanacak. Ebedi dost ve ezeli rakip olan bu iki takımda, son yıllarda öne çıkan golcü bulunmuyor. 108 yıllık rekabette en fazla golü, Fenerbahçe'den Zeki Rıza Sporel kaydetti. Sporel, sarı-kırmızılılara karşı oynadığı 42 maçta, toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.
Öte yandan iki takımda da oynayan Tanju Çolak, bu rekabette 22 gol kaydetti. Ancak, Çolak gollerin 14'ü Galatasaray, 8'i de Fenerbahçe formasıyla attı.
Aykut Kocaman'dan Galatasaray'a 14 gol
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerde futbolculuk döneminde Galatasaray'a karşı 37 maçta forma giydi. Kocaman bu müsabakalarında 34'ünde ilk 11'inde forma giydi. Aykut Kocaman, bu karşılaşmalarda 14 kez sarı-kırmızılıların filelerini havalandırdı.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray
İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 7-0'lık sonuçla Galatasaray aldı.
İstanbul Ligi'nde 12 Şubat 1911'de yapılan maçı, Galatasaray 7-0 kazanmıştı.
Galatasaray'ın, Fenerbahçe karşısında 108 yıllık rekabette aldığı en farklı skorlu galibiyetlerin tablosu şöyle:
|Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Sonuç
|12.02.1911
|Union Club
|İstanbul Ligi
|7 - 0
|04.05.1913
|Union Club
|Özel
|6 - 0
|01.10.1914
|İttihatspor
|Özel
|6 - 1
|15.03.1942
|Şeref
|İstanbul Kupası
|5 - 0
|18.12.1960
|İnönü
|Birinci Lig
|5 - 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe ise rakibi Galatasaray karşısında şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti, 2002-2003 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan maçta elde etti.
6 Kasım 2002'de yapılan lig maçını 6-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, aynı zamanda lig maçlarında iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyete imza attı.
|Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Sonuç
|06.11.2002
|Fenerbahçe
|Süper Lig
|6 - 0
|23.02.1936
|Fenerbahçe
|İstanbul Ligi
|6 - 1
|12.12.1976
|Ankara 19 Mayıs
|Deprem Kupası
|6 - 1
|16.08.1980
|İnönü
|TSYD Kupası
|5 - 0
TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDAKİ 9. FENERBAHÇE DERBİSİ
Galatasaray, Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadyumu'nda 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrıldı.
Galatasaray, pazar günü oynayacağı Fenerbahçe ile bugüne kadar Türk Telekom Stadyumu'nda 8 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 4 kez rakibini yenerken, sarı-lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrıldı. 1 maçta ise galip taraf çıkmadı. Yeni stadındaki ilk derbiyi 8 Mart 2011 tarihinde Fenerbahçe ile oynayan Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. Geride kalan 8 müsabakada sarı-kırmızılılar 10, sarı-lacivertliler de 8 gol kaydetti.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde oluşan sonuçlar ise şöyle:
2010-2011 Spor Toto Süper Lig
8.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
2011-2012 Spor Toto Süper Lig
07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1
2011-2012 Süper Final
22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
2012-2013 Spor Toto Süper Lig
16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1
2013-2014 Spor Toto Süper Lig
06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0
2014-2015 Spor Toto Süper Lig
18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1
20115-2016 Spor Toto Süper Lig
13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2016-2017 Spor Toto Süper Lig
23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
FENERBAHÇE DERBİLERDE BAŞARILI
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 8 derbiyi de kaybetmedi.
Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak sarı-lacivertliler, son 2 yılda derbilerde gösterdiği başarılı performansla dikkati çekiyor.
Fenerbahçe, son 2 yılda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığ 8 derbide 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
Fenerbahçe'nin son yenilgisi Beşiktaş'a
Fenerbahçe, ligdeki son derbi yenilgisini Beşiktaş karşısında aldı.
Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe, bu tarihten sonra ligde derbi yenilgisi yaşamadı.
Fenerbahçe sadece 3 gol yedi
Fenerbahçe, söz konusu 8 derbide kalesini iyi korudu.
Fenerbahçe, son 8 derbi maçında sadece 3 gol yedi. Sarı-lacivertliler, 25 Ekim 2015'de Galatasaray, 7 Mayıs 2017'de Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldığı maçlarda kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta da rakibine bir gol şansı verdi.
Buna karşı Fenerbahçe, derbilerde rakip filelere 9 gol gönderdi.
Fenerbahçe'nin son 8 derbisi
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de oynadığı son 8 derbi maçı şöyle:
|Tarih
|Maç
|Skor
|25 Ekim 2015
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-1
|29 Şubat 2016
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-0
|13 Nisan 2016
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0
|20 Kasım 2016
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-0
|3 Aralık 2016
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|0-0
|23 Nisan 2017
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-1
|7 Mayıs 2017
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-1
|23 Eylül 2017
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-1
Fenerbahçe, Galatasaray'a ligde 5 maçtır kaybetmedi
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynadığı son 5 maçı da kaybetmedi.
Fenerbahçe, rakibine son olarak 3 yıl önce 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 yenilmişti.
Daha sonraki 5 maçta sarı-lacivertliler, Galatasaray'a karşı 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Fenerbahçe, bu 5 maçta ise rakibine sadece 1 gol şansı verirken, sarı-kırmızılı fileleri 5 kez havalandırdı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasına Süper Lig'de oynanan son 5 maç şöyle:
|Tarih
|Maç
|Skor
|8 Mart 2015
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-0
|25 Ekim 2015
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-1
|13 Nisan 2016
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0
|20 Kasım 2016
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-0
|23 Nisan 2017
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-1
- galatasaray
- fenerbahçe
- derbi
- Galatasaray - Fenerbahçe hangi kanalda
- Galatasaray - Fenerbahçe saat kaçta
- derbi hangi kanalda
- derbi saat kaçta
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.