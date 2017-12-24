Fatih Terim, 4. Galatasaray dönemini Göztepe maçıyla açıyor. Süper Lig'de son 4 maçını kazanan Göztepe, ilk devrenin son haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Ezeli rakiplerinin puan kaybıyla büyük bir fırsat yakalayan sarı kırmızılılar, bunu kaçırmamak için Göztepe maçını kayıpsız geçmenin planlarını yapıyor. Bu seoznun flaş takımlarından Göztepe de güçlü rakibini yenerek 2017'yi taçlandırma amacıyla TT Stadyumu'nda olacak. Ev sahibi ekipte sakatlığı devam eden Mariano ve Latovlevici forma giyemeyecek.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ile Adama Traore, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Ligin geride kalan bölümünde 32 puan toplayan Galatasaray üçüncü sırada yer alırken, 30 puana sahip Göztepe ise averajla altıncı sırada bulunuyor.

RENKTAŞ İLE KARŞI KARŞIYA

Bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 16 puan toplayarak, rakip sahada en başarılı ekip konumunda bulunan Göztepe, renktaşı Galatasaray'a konuk olacak.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak.

Süper Lig'de bu sezon ikinci kez 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Göztepe, Galatasaray'ı da yenmeyi hedefliyor.

SABRİ SARIOĞLU İLK KEZ GALATASARAY'A KARŞI

Göztepe'de sezon başında takıma dahil olan Sabri Sarıoğlu, forma şansı bulması halinde kariyerinde ilk kez altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı sahaya çıkacak.

Galatasaray'da tekrar teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim, 1989-1990 sezonunda bir süre görev yaptığı Göztepe'ye karşı rakip olacak.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ile Adama Traore, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Üçer sarı kartı bulunan Kadu, Halil Akbunar, Rajko Rotman ve Beto, kart görmeleri halinde ikinci devrenin ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı mücadele edemeyecek.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI BİLGİLERİ

STAT: TT Stadyumu

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 19.30

YAYIN: beIN SPORTS HD1

GALATASARAY: Muslera,Denayer, Maicon, Serdar, Linnes, Rodrigues, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Feghouli, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR:Fatih Terim

GÖZTEPE: Beto, Tanju, Kadu, Kosanovic, Leo, Halil, Rotman, Selçuk, Castro, Gouffran, Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR:Tamer Tuna

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