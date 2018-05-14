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Dursun Özbek'in daha önce UEFA ile yaptığı anlaşmaya göre Galatasaray futbolcuların maaş bütçesini 65 milyon euro'da sabitlemişti. Yeni yaptırıma göre bu bütçe 60 milyon euro'ya, ertesi sezonlar daha da aşağı miktarlara göre düşürülecek.