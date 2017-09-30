Galatasaray Karabükspor maçı canlı izle, maçı hangi kanalda

Süper Lig'de geride kalan haftalarda yenilgisiz tek takım konumunda bulunan Galatasaray, evinde hafta içinde teknik direktör Erkan Sözeri'nin istifa ettiği Kardemir Karabükspor'u ağırlıyor.
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SAAT: 19:30
HAKEM: Alper Ulusoy
YAYIN: BeIN SPORTS 1
STAT: Türk Telekom Stadı
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Feghouli, Belhanda, Ndiaye, Rodrigues, Fernando, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka, Kerim, Barış, Gaman, Papp, Skulason, Torje, Poko, Tanase, Grozav, Yatabare
TEKNİK SORUMLU: Levent Açıkgöz
Bu sezona kötü başlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds ekibine toplamda 3-1'lik skorla elenen Galatasaray, Süper Lig'e ise harika bir giriş yapmış ve ilk 6 haftada oynadığı 5 maçı kazanmış, 1 maçtan da beraberlikle ayrılmıştı. Kardemir Karabükspor ise ilk 3 maçı yenilgisiz atlattıktan sonra sırasıyla Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'a kaybetmişti. Kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Erkan Sözeri, 4-2'lik Yeni Malatyaspor yenilgisinden sonra istifa etmişti.
- CİMBOM'UN BİLEĞİ 10 MAÇTIR BÜKÜLMÜYOR Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar oynadığı son 10 maçın 9'unu kazanırken 1 maçtan beraberlikle ayrıldı.
19. RANDEVU!
Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde 19. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 18 maçtan 10'unu sarı-kırmızılılar, 3'ünü kırmızı-mavililer kazandı, 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 30 golüne, Kardemir Karabükspor 15 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçlarda Galatasaray, İstanbul'da 1-0, Kardemir Karabükspor da Karabük'te 2-1'lik skorlarla kazandı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
İki takım arasında İstanbul'da yapılan 9 lig maçından 6'sını Galatasaray, birini Kardemir Karabükspor kazandı, 2 maç berabere bitti. İstanbul'da Galatasaray 18 gol attı, Kardemir Karabükspor deplasmanda rakibinin filelerini 7 kez havalandırabildi. Teknik direktör Erkan Sözeri'nin istifasının ardından altyapı antrenörü Levent Açıkgöz yönetiminde maça çıkacak Kardemir Karabükspor, ligin ilk 6 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 5 puan topladı.
- TÜRK TELEKOM'DAKİ SON 7 GOL GOMIS VE TOLGA'DAN! Galatasaray'ın evinde attığı son yedi golün 5'i Bafetimbi Gomis, 2'si ise Tolga Ciğerci'den geldi.
TOLGA CİĞERCİ DİNLENDİRİLECEK
Bu sezonki performansıyla sarı-kırmızılı futbol takımının en dikkati çeken isimlerinden olan Tolga Ciğerci, ağrıları nedeniyle sağlık ekibinin dinlendirilmesi yönündeki karararının ardından Kardemir Karabükspor önünde forma giyemeyecek. Galatasaray'ın ligde çıktığı 6 maça da ilk 11'de başlayan ve attığı 5 golle Bafetimbi Gomis'in ardından takımının en golcü ikinci ismi durumunda bulunan Tolga Ciğerci, kulüp doktoru Yener İnce'nin 2-3 hafta dinlendirilmesi gerektiğini açıklaması sonrası ilk kez bir müsabakayı kaçıracak.
LİGDE 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı son 10 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Ligdeki son mağlubiyetini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla alan Galatasaray, ardından bu kulvarda çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlikle rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı. Geride kalan sezonun son 4 maçını da kazanan Galatasaray, bu sezonki 6 karşılaşmada ise 5 galibiyet ile 1 beraberlik aldı.
- KARABÜK'ÜN İSTANBUL'DA TEK GALİBİYETİ VAR Kardemir Karabükspor'un Galatasaray deplasmanındaki tek galibiyeti 3-1'lik skorla 16 Kasım 2012'de geldi.
SERDAR AZİZ, CEZA SINIRINDA
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Serdar Aziz, Kardemir Karabükspor karşılaşması öncesi sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Ligde oynanan Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında sarı kart gören Serdar Aziz, Kardemir Karabükspor karşısında da sarı kart daha alması durumunda cezalı duruma düşerek, ligin 8. haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında forma giyme şansını kaçıracak.
Galatasaray kulübü, taraftarları için "Türk Telekom Stadı'na nasıl gidilir?" videosu hazırladı:
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 29, 2017
TÜRK TELEKOM STADYUMU
- galatasaray
- karabükspor
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