Galatasaray-Karabükspor maçında 11 taraftara işlem yapıldı

Süper Lig'in 7. haftasında lider Galatasaray, Kardemir Karabükspor'u Maicon'un 2 ve Sofiane Feghouli'nin golleriyle 3-2 devirmeyi başardı. DHA'da yer alan habere göre Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri dün Türk Telekom Stadyumu'nda oynan Galatasaray-Kardemir Karabük maçında 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında her iki takım taraftarlarından toplam 11 kişiye işlem yaptı.

4 kişiye görevli memura görevini yaptırmamak ve direnmek, 3 kişiye sahaya yabancı madde atmak, 2 kişiye hakaret içeren tezahürat, 1 kişiye usulsüz bilet temin etmek ve sahtecilik, 1 kişiye ise usulsüz bilet temin etmek ve sahaya bıçak sokmak. Hakkında işlem yapılan 11 taraftar spor müsabakalarını seyretmekten men edildi.

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6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun