Galatasaray Kasımpaşa maçında Feghouli ve Denayer yedek, Latovlevici ise 11'de!

Kasımpaşa önünde erken gol bulmayı hedefleyen Igor Tudor, maç başlar başlamaz öğrencilerine “saldırın” talimatı verdi. Maçı ilk yarıda baskılı bir futbolla koparmak isteyen genç çalıştırcı, oyuncularından top rakipteyken pres yapmalarını istedi. Igor Tudor, gol yollarında yine Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis’e güveniyor. Antalyaspor deplasmanında oynadığı futbolla eleştirilen Belhanda’dan da Kasımpaşa önünde iyi futbol ve çıkış bekleniyor.

Galatasaray’a hafif sakatlığı olarak gelen Sofiane Feghouli, iyileşmesine rağmen bugün yine kulübede başlayacak. Tudor’un kanatlarda Rodrigues ve Tolga'nın performansından memnun olması nedeniyle Cezayirli yıldıza 11’de şans vermeyi düşünmediği bildirildi. Antalya maçında nefes almakta zorlandığını söyleyerek yerini Denayer’e bırakan Serdar Aziz’in ise burnunda oynamasına engel bir durumun olmadığı ve bugün yerini alacağı ifade edildi.

Hafif sakatlığı bulunan Martin Linnes, Kasımpaşa’ya karşı riske edilmeyecek. Norveçli'nin yerine yeni transfer Iasmin Latovlevici forma giyecek. Galatasaray’la ilk maçına çıkacak olan Rumen yıldız, burnundaki kırık nedeniyle maskeyle oynayacak.

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