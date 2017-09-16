Galatasaray Kasımpaşa maçında seyirci rekoru bekleniyor

Bu sezon yaptığı transferlerle kadrosunu baştan aşağı değiştiren ve lige iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da iç saha maçlarında tribün dolmuştu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Kasımpaşa maçında seyirci rekoru kırmayı hedefliyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre satışa sunulan yaklaşık 15 bin biletin tamamı tükendi. Daha önceden satılan kombinelerle birlikte ilk kez 50 bin sayısına ulaşılması bekleniyor!



Sezonun ilk maçı olan Kayserispor karşısında 36 bin taraftarı önünde boy gösteren Galatasaray, üçüncü haftasındaki Sivas önünde 44 bin 693 taraftara karşı oynamştı. Bayram tatilinin bitmesi, okulların açılması ve cumartesi akşamına denk gelmesi sebebiyle Kasımpaşa maçında boş yer kalmayacağı düşünülüyor.

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