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FATİH TERİM: İNŞALLAH MECBUR KALMAYIZ

Terim, eskiye göre daha sakin olduğu ve Sergen Yalçın’ın sözleri için şöyle konuştu: “Muhakkak içimizde fırtınalar kopuyor ama bu halimden memnunum, inşallah bir şeye mecbur olmayız!"