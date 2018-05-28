Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Melike Nezihe Yılmaz'ı transfer etti.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son 3 sezondur Sarıyer Belediyespor'da forma giyen 23 yaşındaki orta oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısından yetişen Melike Nezihe Yılmaz, kariyerinde daha önce Arkas Spor ve Sarıyer Belediyespor'un formalarını giydi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER