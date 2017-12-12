Cenk Ergün, Igor Tudor ile Okan Buruk arasında yaşanan olay hakkında ilk kez konuştu!

Cenk Ergün'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde;

''Tudor'dan bu konu hakkında konuşmamasını ben rica ettim. Galatasaray armasıyla mücadele veren herkes bizim için çok değerlidir. Onlara zarar verilmeye çalışılması, bizim izin vermeyeceğiz bir şey. Bunu en iyi Okan'ın bilmesi lazım. Ligde bulunduğu durum ne olursa olsun, hakkında spekülasyon yapılmaya çalışan insan, Galatasaray teknik direktörüdür. Ne içeriden ne de dışarıdan kimse bizim teknik direktörümüz hakkında bu şekilde konuşamaz. Galatasaray, teknik direktörü hakkında kimsenin böyle konuşmasına izin vermez ve gerekeni yapar. Bizim amacımız hiçbir zaman tansiyonu yükseltmek değil ama baktık ki gereken gerekli şekilde yapılmıyor, o zaman biz açıklama yapmaya mecbur kalıyoruz.''

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