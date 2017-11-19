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Toroğlu Galatasaray'ın çaresinin Terim olduğunu belirtirken "Abdullah Avcı bu akşam Tudor'u rezil etti. Bir takımı ancak bu kadar bozarsın. Tudor kaşınıyordu, Abdullah Avcı da bu akşam her yerini kaşıdı." ifadelerini kullandı.