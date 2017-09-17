Galatasaray taraftarı, Muslera'yı "Büyük kaptan" olarak çağırdı

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Öğrencisine sahip çıkan Tudor, “Selçuk bizim kaptanımız, bizimle kontratı var. Galatasaray’a çok şey katmış bir isim. Hatırladığım kadarıyla kaptan olarak birçok şey kazandı burada. Ama futbolda insanlar bu tip şeyleri çabuk unutuyorlar. Ben çok yakınım Selçuk’a. Bence herkesten daha fazla saygı hak ediyor” dedi.