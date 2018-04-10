Marina Maljkovic yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın 2008-2009 sezonunda FIBA Avrupa Kupası, 2013-2014 sezonunda da FIBA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadığını hatırlatarak, "Fiziksel ve mental açıdan final serisine yüzde yüz hazır olduğumuzu söyleyebilirim. FIBA Avrupa Kupası'nı yeniden Türkiye'ye ve taraftarlarımıza getirmek istiyoruz. Bu motivasyon da bizim en büyük artımız." dedi.

Sezon başından itibaren birçok sorunla karşı karşıya geldiklerine dikkati çeken Maljkovic, "Yaşadığımız tüm sıkıntıların ardından bu kupayı kazanmak, bizim için inanılmaz tatmin edici bir duygu olacak. Yarı finalde Perfumerias Avenida'yı elediğimizde de oyuncularıma 'Önümüzde bir final maçı var, henüz hiçbir şey kazanmış değiliz.' dedim. Şimdi final maçlarını bekliyoruz. Son derece motive olmuş durumdayız." ifadelerini kullandı.

"VAZGEÇMEK BİZİM DNA'MIZDA YOK"

Sırp çalıştırıcı, birçok istenmeyen durumla karşılaştıkları sezon içinde önemli bir noktaya geldiklerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Yaş olarak gencim ancak başantrenörlükte tecrübeliyim. Bu sezon, benim kariyerimde yaşadığım en zorlu dönemlerden bir tanesiydi. Ama ne ben, ne oyuncularım, ne de bu kulüp hiçbir zaman vazgeçmedik. Vazgeçmek bizim DNA'mızda yok. Eğer pes etseydik, bunu daha kasım-aralık aylarında yapabilirdik ama vazgeçmedik ve bu noktaya geldik. Bu da benim, oyuncularımın ve büyük Galatasaray isminin bize sağladığı bir şey. Kazanma mantalitesine sahip olmak, asla vazgeçmemek ve daima kupanın peşinden koşmak. Bu bizim genlerimizde var. Galatasaray'ın bu kimliği sayesinde mevcut noktaya geldik."

Ligde ve sezona başladıkları FIBA Avrupa Ligi'nde beklentilerin altında kaldıklarını vurgulayan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "FIBA Avrupa Kupası, elimizde bu sezona dair en büyük hedef olarak kaldı. Dolayısıyla, bu maceraya başlarken oyuncular da durumun farkındaydı. Kupayı kazanabilmek için çok büyük istek gösterdiler, finale kaldılar. Bu noktada oyuncular bir takım haline gelmeyi başardılar. Cesurca bir performans gösterdiler." diye konuştu.

"REYER, BİZDE OLMAYAN BİR ŞEYE SAHİP"

Marina Maljkovic, rakipleri Reyer'in kadro istikrarına dikkati çekerken, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rakibimiz hakkında konuşacağımız zaman, söyleyeceğimiz çok basit bir şey var. Reyer, bizde olmayan bir şeye sahip. Yıllardır aynı oyunculara sahipler ve takımın omurgası hiç değişmiyor. Her yıl 1-2 oyuncu gelip gidiyor ama takımın çekirdeği hep aynı kalıyor. Bu açıdan bizden farklı bir takımlar. Bu kadar yıl boyunca aynı oyunculara sahip olmanın getirdiği bir takım kimyası var. Bunun ödülünü de Hatay Büyükşehir Belediyespor'u eleyerek aldılar. Hiç kolay bir şey değil. İlk maçı farklı kaybedip, ikinci maçta bu kadar toparlanabilmek, ancak yılların birikimiyle açıklanabilecek bir şey. Geniş bir rotasyona sahipler. Bizim için oldukça zor olacağını söyleyebilirim. Gerçek bir final maçına çıkacağız."

IŞIL ALBEN: ÜÇÜNCÜ AVRUPA KUPASI GELİYOR

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Işıl Alben, FIBA Avrupa Kupası final serisinde İtalyan ekibi Reyer'i eleyerek kupayı kazanacaklarına inandığını dile getirdi.

Reyer'in güçlü bir rakip olduğunu kaydeden Işıl, "Sonuçta final oynuyoruz ve rakibimiz daha önce 2 Türk takımını eledi. Biz de gerekli önlemleri alarak en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah taraftarımızın da desteğiyle ilk maçta avantajlı bir skor elde ederiz." dedi.

Ligde beklentilerin altında kaldıklarını ancak kötü geçen her maçın sonunda FIBA Avrupa Kupası'nı kazanma hayaliyle ayakta kaldıklarını anlatan Işıl, "Takımın havasının çok iyi olduğunu görüyorum. Tecrübelerime göre, 'üçüncü Avrupa kupası geliyor' diyebilirim. Hiçbir maç oynamadan kazanılmıyor Şu anda her şey yolunda." değerlendirmesinde bulundu.