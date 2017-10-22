Galatasaray yöneticisi Ural Aküzüm: Derbide hakem cinayeti yaşandı

Galatasaray yöneticisi Ural Aküzüm, Fenerbahçe derbisinin ardından şu açıklamayı yaptı:
"Maalesef Türkiye'de bir kez daha büyük bir hakem cinayeti yaşandı. FIFA kokartlı Cüneyt Çakır resmen 3 puanımıza mal olan yanlış kararlar verdi. Biz bu kararları beğenmiyoruz ve eleştiriyoruz. Bütün otoriteler, yerli-yabancı futbol adamları bu penaltıların tartışılmaz olduğunu söylüyor."
"Geçen hafta bir hakem polemiği yaşandı. Galatasaray olarak vakur durduk. Bizim için hakemin kim olduğu fark etmez. Ama görüyoruz ki futbolu idare edenler uygar davranış şeklinden anlamıyor. Bizim emeklerimiz heba edildi. 50 bin seyirciyi tahrik edip bize bedel ödetmeye çalışıyorlar."
"Biz bu ülkenin bayrağını dünyada dalgalandırmış kulübüz. Önümüzü böyle kesemezler... 8 puan öne geçtik diye böyle bir şey yapılmasının alemi var mı? Hem rakiple hem hakemle mi mücadele edeceğiz? Ayıptır, günahtır. Burada bir emek, milyonlarca taraftarın hakkı var..."
"Penaltı pozisyonunda rakibe kırmızı kart göstereceğine bizim oyunumuz Belhanda'ya kırmızı kart veriyor. Penaltıyı yapana bir şey yok. Tek kelimeyle kınıyor ve teessüf ediyoruz. Bizi bu kadar engellemelerine karşın şampiyon olacağız."
"Aykut Kocaman'ın Cüneyt Çakır ile ilgili 'Kafasında hiçbir takımı öne çıkarmadı' beyanı da bütün söylediklerimizi doğruluyor."
"Tüm dünya takdir haklarının Fenerbahçe lehine kullanıldığını gördü. Rıdvan Dilman başta olmak üzere tüm yorumcuları tarafsızlığa çağırıyorum. Yorumculuk yaparken formaların çıkarılması gerek. Bu bir kamu görevi. Milyonlarca insan takip ediyor. Geçen hafta 'penaltı değil' dendi, 'ilk gol ofsayt' dendi. Bu hafta da 'penaltısı verilmedi' desin...
"Bu ülkede video hakem ve yabancı hakem konuşuluyor. Bunlar neden konuşuluyor? 18 tane birinci lig takımı var. Kulüpler Birilği, federasyon, medya neden bu konuları konuşuyor? Çünkü adaletsizlik var. Belli bir yön için kullanılıyor. Bu bir yangın, bunu söndürelim. "
"Geçtiğimiz hafta yaşananlar sonrası hiç polemiğe girmedik. Türk futbolunu barış ve kardeşlik içinde adaletli bir şekilde yönetmek lazım. Böyle bir hakem faciasını kabul etmiyoruz, kusura bakmasınlar..."
"Hakemler normal hakemlik görevlerinin dışında görevler yapıyor. Bugünkü yaşanan olayları küçümsemeyelim."
- galatasaray
- fenerbahçe
- hakem
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 11 dakika önceA Y N E N.00
-
Misafir 13 dakika önceUral Aküzüm,gereksiz yere gerilip 21 futbolcunun aksine oyuna germeye çalışan belhandayı da görebildinizmi,veya jansenin pozisyonun gol olma ihtimalini düşündünüzmü ;yada herzaman yaptığı işleri beğendiğiniz BİR-KAÇ KENDİNİ bilmezin sahaya/hakeme attıkları yine beğenilmişmidir.denayerin direkt kırmızı kartını gördüğünüzü ve kırmızı olduğunu bildiğinizi ama taraftara oynadığınız için söyleyemediğinizi varsayıyoruz.bunları görmezden gelirsek evet çok haklısınız ki Hasan Ali’nin 0 penaltı pozisyonu es geçildiği için Hakem cinayeti işlenmiştir.gidin kumda oynayın.03