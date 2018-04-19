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Galatasaray'da Fatih Terim büyük rotasyon yaptı. Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden kadrodan Mariano, Serdar, Donk, Gomis, Rodrigues, Denayer ve Feghouli yedek soyunurken Nagatomo ve Belhanda kadroya alınmadı. Bu oyuncular yerine Maicon, Ahmet, Tolga, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Linnes ve Latovlevici forma şansı buldu.