Süper Lig’de önceki akşam TT Stadı’nda E.Y. Malatya’yı 2-0’la geçen Galatasaray, şampiyon olmak için geri sayıma geçti. Son maçını bu hafta Göztepe deplasmanında oynayacak olan Sarı-Kırmızılılar, buradan en az 1 puan alırsa ipi göğüsleyen taraf olacak. Yeni Malatya maçında önünde sergilediği üstün performansla beğeni toplayan Martin Linnes ise mutlu sona ulaşacaklarına inanıyor.



Maç sonu HABERTÜRK’ten Erhan Kaan Adıgüzel'e açıklamalarda bulunan Norveçli sağ bek, “Maça çok iyi başladık ve öne geçtik. Çok önemliydi. Çünkü Malatya’nın geride durup savunmaya ağırlık vereceğini biliyorduk. Erken gelen gol stratejilerini bozdu. Kendimize güvenimiz arttı. Kazandığımız için de çok mutluyuz” dedi.



‘YAPMAMIZ GEREKENİ BİLİYORUZ’



Göztepe deplasmanında da ciddiyetlerini korumaları gerektiğinin altını çizen Norveçli sağ bek, “Zor bir maç bizi bekliyor. Ancak biz ne yapmamız gerektiğiniz biliyoruz. Artık sadece 1 puana ihtiyacımız var. Tabi ki son maçımızı da kazanmak için oynayacağız. Göztepe maçına kadar çok sıkı çalışmalıyız. En iyi şekilde hazırlanıp şampiyon olarak İstanbul’a döneceğiz” ifadelerini kullandı.





AVRUPA'DA DA ZİRVEDE



Malatya’yı yenen Galatasaray, Avrupa’da iç sahada en yüksek kazanma yüzdesine sahip takım oldu. %94,11’lik kazanma yüzdesine sahip Sarı-Kırmızı- lılar’ı %89,47 ile PSG, %84,21 ile Manchester City, %83,33 ile Barcelona ve %83,33 ile Juventus takip etti. Anneler Günü mesajı Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinde yayımladığı mesajda Anneler Günü’nü kutladı. Mesajda, “Koşulsuz sevgileri, sınırsız hoşgörüleri ve fedakarlıkları ile bizleri yetiştirerek hayata katan dünyanın en kıymetli varlıkları annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimizle kutlarız” ifadelerine yer verdi.



SAKIN RAHATLAMAYIN



Göztepe deplasmanı öncesi hala 1 puana ihtiyaçları olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Malatya maçı sonrası oyuncularını uyardı. Takımının rehavete kapılıp son hafta bir sürprize imza atmasını istemeyen İmparator’un, “Daha şampiyon olmadık. Sakın rahatlamayın. Aynı disiplinle bu haftayı da geçirip ardından kutlamalara başlayabilirsiniz. Sadece 1 final maçımız kaldı. Oraya da kazanmak için gideceğiz” dediği öğrenildi.