Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray forması altında attığı 29 golle rekorları alt üst eden Bafetimbi Gomis için taraftarları üzecek bir haber geldi.
Mali şartlar ve aldığı astronomik teklif yüzünden Gomis’le vedalaşılabileceği öğrenildi.
UEFA’nın Finansal Fair Play kurallarına takılarak ‘Sattığın kadar oyuncu al’ yaptırımıyla karşı karşıya kalan Mustafa Cengiz yönetimi, şu ana kadar kulübe gelen tek resmi teklifi değerlendirme kararı aldı.
Bu transfer için çok ısrarcı olan Çinliler’in ilk teklifinin 10 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Fransız yıldız için en az 15 milyon Euro’luk bir teklif bekleyen Sarı-Kırmızılılar, Uzak Doğu temsilcileriyle pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.
Menajerler aracılığıyla devam edecek görüşmelerde orta yol bulunmaya çalışılacak.
2.5 MİLYON EURO’YA ALINDI
Eğer Çinliler, G.Saray’ın istediği 15 milyon Euro rakamına yaklaşırsa, Fatih Terim’le görüşülerek transfere onay verilmesi planlanıyor.
33 yaşındaki futbolcu, sezon başında Swensea’dan 2.5 milyon Euro’ya kadroya katılmıştı.
Hem yaşı hem büyük maçlarda etkisiz kalması hem de Çinliler’in cazip teklifine sıcak bakması nedeniyle Gomis’e izin çıkabileceği konuşuluyor.
DEĞERİNİ BULAN SATILIR
Kemer sıkma politikası uygulayacak olan Mustafa Cengiz yönetimi, sezon başında gelen yabancıların yıllık ücretlerinin yüksek olmasından dolayı çok rahatsız.
Cengiz bu yüzden “Kim olursa olsun değerini bulanı satarız” mesajı veriyor.
Sarı-Kırmızılılar, teklifin 15 milyon Euro seviyelerine revize edilmesi halinde, gelen parayla 2 forvet birden alabilecek bütçe sağlayabilir.
3 YIL İÇİN 30 MİLYON EURO
Bafetimbi Gomis, Galatasaray’da çok mutlu olmasına rağmen, kariyerinin sonlarında gelen cazip teklifi geri çevirmek istemiyor.
Çinliler’in, Gomis’e yıllık 10 milyon Euro’dan 3 yıl için 30 milyon Euro önerdiği iddia edildi.
Bu astronomik rakam nedeniyle Gomis’in kafasının karıştığı ve ayrılığı ciddi ciddi düşünmeye başladığı bildirildi.
Golcü futbolcu iki tarafın yapacağı görüşmelerden çıkacak sonucu beklemeye başladı.
ZAM ŞARTINI MASAYA SÜRECEK
Cimbom'la daha 2 sene sözleşmesi bulunan ve yıllık net olarak 3 milyon 350 bin Euro kazanan Fransız yıldız, Çinliler’in teklifi üzerinde kalmak için zam istemeye hazırlandığı öğrenildi.
Şampiyonlar Ligi faktörünü ve taraftarlar ile arasındaki güçlü bağı göz önüne alan Gomis’in, kalması için ücretinde zam beklentisi oluştuğu ve bunun için yönetimle temasa geçmeyi düşündüğü bildirildi.
Çin’den yıllık 10 milyon Euro’luk teklif alan Gomis’in, G.Saray’da ücretinin 5 milyon Euro’ya çıkarılmasını istediği ifade edildi. Kral’a imza parası olarak da 2.5 milyon Euro ödenmişti.
NDIAYE HABER BEKLİYOR
Devre arasında 16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City’ye transfer olan ancak beklediğini bulamayıp ligde küme düşen Badou Ndiaye’nin yeniden G.Saray’a dönmesi gündemde...
Senegalli oyuncu, bu konuda yönetimden haber bekliyor. Hakkında çıkan ‘G.Saray’dan 4.5 milyon Euro istedi’ haberlerini sosyal medya üzerinden yalanlayan Ndiaye, “Ben hayatımda hiç bir zaman parayı futbolumun ve kararlarımın önüne koymadım. Allah hepinizi korusun, Hepinizi seviyorum” ifadelerini kullandı.
SADIK: GELEN TEKLİF YOK
Yeni Malatya’daki performansıyla dikkati çeken Sadık Çiftpınar, Galatasaray’la herhangi bir görüşme yapmadığını dile getirdi.
G.Saray’ın altyapısında yetişen tecrübeli stoper, “Teklif olduğu iddialarını ben de duyuyorum. Ama bana ulaşan resmi bir şey yok. Başkanımız Adil Gevrek bunları konuşmak için beni İstanbul’a çağırdı” diye konuştu.
NAGATOMO İÇİN FENER İDDİASI
Piyasayı kızıştırmak isteyen İtalyan basını, ilginç bir iddia ortaya atıp Fenerbahçe’nin de Nagatomo için devreye girdiğini yazdı.
“Türk derbisi” başlığıyla duyurulan haberde Japon oyuncu için F.Bahçe’nin de nabız yokladığına yer verildi.
İnter, Nagatomo’nun bonservisini almak için Milano’ya giden 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’a 3 milyon Euro’luk fiyat çıkarmıştı. Albayrak bu rakamı düşürmeye çalışıyor.
YUNUS'A LIVERPOOL KANCASI
İngiliz basını, Yunus Mallı için G.Saray’dan sonra Liverpool’un da devreye girdiğini yazdı.
Sarı-Kırmızılılar, Belhanda’nın satılması halinde 10 numara için Yunus’a kanca atmıştı. Bu arada Wolsburglu gurbetçi yıldızın ağabeyi olan menajeri İlhan Mallı, “G.Saray ile ilgili haberleri duyuyorum. Bu mutluluk verici. Ama henüz teklif yok. Bunu zaman gösterecek” dedi.
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