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G.Saray’ın altyapısında yetişen tecrübeli stoper, “Teklif olduğu iddialarını ben de duyuyorum. Ama bana ulaşan resmi bir şey yok. Başkanımız Adil Gevrek bunları konuşmak için beni İstanbul’a çağırdı” diye konuştu.