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CANLI DUVAR KAĞITLARINI KAPATIN

Ana ekranınızdaki hareketli duvar kağıtları pilinizin daha hızlı bitmesine sebep olur. Bunu önlemek ve statik bir duvar kağıdı kullanmak için, ana ekranın boş bir bölümüne basılı tutun ve açılan menüden Duvar Kağıtları seçeneğine dokunun. Karşınıza çıkacak ekranda, sağ üst bölümünde canlı duvar kağıdı ikonu olmayan bir duvar kağıdı seçin.