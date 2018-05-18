Gamba Osaka - Urawa maçı ne zaman?

Gamba Osaka ve Urawa, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 08:00. Maç öncesi Gamba Osaka 14 puanla 16. sırada, Urawa 16 puanla 13. sırada bulunuyor. Gamba Osaka son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Urawa, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 179 kodlu maçı oynayanlar; Gamba Osaka galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 3.10, Urawa galibiyet oranı 1.85. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Gamba Osaka önceki hafta Nagoya mücadelesinde 1-4 yenildi.

Urawa ise Hiroshima karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Gamba Osaka, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 6 gol yedi.

Urawa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Urawa, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.