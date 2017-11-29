Gamze Özçelik'in kurduğu 'Umuda Koşanlar Derneği'nden Çatak'a yardım

Sanatçı Gamze Özçelik tarafından kurulan 'Umuda Koşanlar Derneği', Van'ın Çatak ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda, ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımında bulundu.

Yardım dağıtımına Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, eşi Demet Akgül, Umuda Koşanlar Derneği Başkan Vekili Nurcan Ece Özhan, eşi Umut Özhan ve oyuncu Uğur Pektaş, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şükriye Ersari, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler, oyuncu Uğur Pektaş'a büyük ilgi gösterip, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atatürk İlkokulu Müdürü Hamdi İnan, okuldaki 50 öğrencinin her türlü ihtiyacının karşılanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akgül ile Umuda Koşanlar Derneği'ne teşekkür etti.

ÜLKENİN EN ÜCRA KÖŞELERİNE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ

Umuda Koşanlar Derneği Başkan Vekili Nurcan Ece Özhan, Türkiye'nin en ücra köşelerinde ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmak için çaba gösterdiklerini belirterek, "Öğrencilerimize sürpriz olması için sanatçı Uğur Pektaş ile birlikte geldik. Öğrencilerimeze yardım paketlerimizi dağıttık. Bu paketlerimizde mont, atkı, bere, eldiven, bot, diş fırçası, macunu, atlama ipi, toka, çorap, iç çamaşırı, okul çantası, okuma kitapları, kırtasiye malzemeleri var" dedi.

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