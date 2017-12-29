Gamze Özçelik Kudüs'te

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmiş, bu karar tüm dünyanın tepkisini çekmişti.

Oyunculuğu bırakıp kendisini yardıma muhtaç insanlara adayan Gamze Özçelik, gerilimin ardından Kudüs'e gitti.

Kubbet-Üs Sahra'yı ziyaret eden Özçelik, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

gamze özçelik

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