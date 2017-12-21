Cadde’nin haberine göre, 'Acı Tatlı Ekşi' filminin başlamasına dakikalar kala gala alanına gelen oyuncu Gamze Topuz ile eski futbolcu Tümer Metin, galanın başka bir alışveriş merkezinde gerçekleştiğini düşünerek ilk olarak oraya gittiklerini, doğru adresi öğrenmeleri sonrası ancak gelebildiklerini kahkahalar içinde anlattı.

Tümer Metin

gamze topuz