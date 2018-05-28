Transfer dönemlerinde ismi sürekli Manchester United ile anılan Gareth Bale'in yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merak konusu. İngiliz Express Sport'un haberine göre, Manchester United'ın Chelsea, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain Bale'i kadrolarında görmek istiyor. Haberde, Manchester United'ın Portekizli menajeri Jose Mourinho'nun şartların uygun olması halinde Bale'ın transferine onay verebileceği kaydedildi.

Bale'in Manchester United'a transferinden 80 milyon Sterlin gelir elde etmeyi planlayan Real Madrid ise eski Barcelonalı Neymar için Paris Saint-Germain'in kapısını çalacak. Bale'ın menajeri Jonathan Barnett da Real Madrid Başkanı Florentine Perez ile görüşerek Bale'ın geleceğini planlamak istiyor.