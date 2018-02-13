Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'u güzel bir oyunla 3-0 mağlup etti ve puanını 44'e yükseltti ve 16. haftada bıraktığı liderliği Medipol Başakşehir'den devraldı. Galibiyette büyük rolü bulunan Garry Rodrigues maç sonu açıklamalar yaptı.

Garry Rodrigues şunları söyledi:

"Bugün 3 puan almak çok önemliydi. Çünkü alınan puanlar liderliği getirecekti. Bu nedenle sevinçliyiz. İlk yarı iyi oynayıp iyi performans gösterdik ve hocamızın istediklerini uyguladık. İkinci yarı ise biraz rehavet vardı ama önemli olan liderlik. Bu nedenle mutluyuz."

"Hedefimiz belli; şampiyon olmak istiyoruz. Uzun vadeden ziyade maç maç bakmak ve adım adım gitmek gerekiyor. Önümüzde Kasımpaşa maçı var ve ilk odaklanmamız gereken karşılaşma Kasımpaşa maçı..."