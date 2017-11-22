"Gaybubet" evlerinin imamı teslim oldu, gizli evler deşifre oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün aranan örgüt üyelerinin saklandığı "Gaybubet" evlerinden sorumlu olduğu belirtilen imamının cumhuriyet savcılığına teslim olduktan sonra FETÖ üyesi kişilerin saklandığı evlerin adreslerini polise verdiği öğrenildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Verilen bilgiler üzerine İzmir MİT Bölge Başkanlığı ve İzmir İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonrası "Gaybubet" evlerinde saklanan ve FETÖ'cü olduğu belirtilen kişilere yönelik operasyon başlattığı öğrenildi. Sabah erken saatlerde yapılan baskınlarda, 44 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan kişilerin arasında İzmir il imamı S.K.'nin de bulunduğu bildirildi. "Gaybubet" evlerde kalan ve gözaltına alınan şüphelilerin sahte kimlik kullanarak FETÖ adına faaliyetlere devam ettiği ileri sürüldü.

"Gaybubet" evlerin imamı olduğu belirtilen kişinin verdiği bilgiler doğrultusunda, FETÖ şüphelilerin kaldığı belirlenen 7 "Gaybubet" evi tespit edildi. Bu evlerle ilgili yapılan araştırmalarda, terör örgütünün İzmir ilinde halen aktif olarak faaliyetlerde bulunduğu, örgütü tekrar canlı ve diri tutmak için örgütsel yapılanmaya gittikleri, örgütsel faaliyetler içerisinde örgüt mensuplarına moral veya motivasyon vermek için para topladıkları, örgüt elebaşı Fettullah Gülen'in emir ve talimatlarını örgüt mensuplarına bildirdikleri belirlendi. Çalışmalarda, "Gaybubet" evleri olarak tabir edilen örgüt evlerinde sahte kimlikli bir çok örgüt mensubunun barındığı, birçok ilde yapılan operasyonlarda aranır duruma düşen örgüt mensuplarının sahte kimlikler kullanarak faaliyetlerine devam ettikleri ortaya çıkarıldı.

7 ADERSTE 44 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalar sonucu aranan 54 FETÖ üyesinin 7 "Gaybubet" evine baskın düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 54 kişiden 44'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'sinini daha önceki operasyonlarda firari olarak arandığı bildirildi. Yine gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunan 20 kişinin FETÖ'nün üst düzey il sorumluları olduğu bildirildi.

İZMİR İL İMAMI DA YAKALANDI

Operasyon kapsamında yakalanan kişiler arasında FETÖ'nün İzmir il imamı S.K.'nın da bulunduğu öğrenildi. Operasyon yapılan evlerde 54 bin dolar, 115 bin lira, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konulduğu belirtildi.

"GAYBUBET" EVLERİ LÜKS REZİDANSLARDA

Operasyon sonucunda örgüt mensupların kaldıkları "Gaybubet" evlerinin daha çok lüks rezidanslarda kiraladıkları daireler oldukları bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin lüks restoranalar da ve kafeteryalarda yüksek harcamalar yaptıkları, lüks arabalara bindikleri, pahalı kıyafetler ve ayakkabılar kullandıkları ileri sürüldü. Şüpheliler sorgulamak üzere İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.