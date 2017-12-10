Gümüştekin Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Ö.B ile tartışan Z.B, kızı S.B'yi rehin aldı. Bunun üzerine üç çocuğunu alarak aynı binada oturan kayınvalidesinin evine giden Ö.B, durumu polise bildirdi.

AA'nın haberine göre; olay yerine 112 Acil Servis ve ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evin bulunduğu sokağın elektrikleri kesildi.

Polis ekipleri ile bir psikolog Z.B'yi ikna etmeye çalışıyor. Zaman zaman pencereye çıkan Z.B, aşağıya çeşitli eşyalar atıyor.

Ö.B, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi ile zaman zaman tartıştıklarını, kendilerini odaya kilitlediğini söyledi.

Eşinde silah olmadığı ancak sopa ve evde bıçak bulunduğunu belirten Ö.B, eşinin kızına zarar vermesinden korktuğunu kaydetti.

Rehin

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