Gazişehir Gaziantep: 1 -Elazığspor: 0 | MAÇ SONUCU

Gazişehir Gaziantep, TFF 1. Lig'in 10. haftasında Elazığspor'u ağırladı. Elazığspor mücadelenin hemen başında 10 kişi kaldı. Kadir Bekmezci, 2. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla arkadaşlarını yalnız bıraktı.

Ev sahibi, dakikalar 30'u gösterdiğinde 1-0 öne geçti. Gökhan Alsan takımını öne geçirirken bu sezonki 2. golünü kaydetti. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Gazişehir Gaziantep maçtan 3 puanla ayrıldı.

Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 11'e yükseltirken Elazığspor 15 puanda kaldı.

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