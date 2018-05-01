Gazovik Orenburg - Sibir Novosibirsk maçı heyecanı

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Gazovik Orenburg, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Sibir Novosibirsk takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:00. 77 puanlı Gazovik Orenburg 1. sırada bulunuyor, Sibir Novosibirsk 53 puana sahip ve 6. sırada. Gazovik Orenburg, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Sibir Novosibirsk, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 457 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gazovik Orenburg kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 3.50, Sibir Novosibirsk sahadan galip ayrılırsa 8.45 oranını elde edecekler.

Gazovik Orenburg son haftadaki KamAZ müsabasında 0-3 kazandı.

Sibir Novosibirsk ise Volgar-Gazprom maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 15 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Gazovik Orenburg, 42 gol attı ve 13 gol yedi.

Sibir Novosibirsk, dış sahada 5 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sibir Novosibirsk 12 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.