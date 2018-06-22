Gelinim Mutfakta 75. bölümde bu haftanının kazananı ve kaybedeni belli oldu. Kayınvalideleriyle yarışmaya katılan gelinlerin mutfağa girip yemek yaptığı, Kayınvalidelerin ise yemekleri puanladığı yarışmada, hafta birincisine 5 altın bilezik ödülü veriliyor. Her hafta en az puan alan gelin kaynananın elendiği Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim birinci oldu? Bu hafta Gelinim Mutfakta'da bir kayınvelide ile gelin yarışmaya veda ederken, haftanın birincisi açıklanırken de porgram tarihinde bir ilk yaşandı. İşte Gelinim Mutfakta son bölüm özeti...

GELİN MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ - 22 HAZİRAN

Gelinim Mutfakta 15. hafta birincisi açıklanırken bugün program tarihinde bir ilk yaşandı. Bu hafta Gelinim Mutfakta'da 57 puanla Özlem ve Hatice birinci oldu. Program kurallarına göre, iki birinci olunca kura çekimi oluyor ve kazanan birinci kabul ediliyor. Ancak Fatik Ürek gelinlere şöyle bir teklifte bulundu. 5 altın bilezikten 2 bileziği Hatice'ye 2 bileziği Özlem'e verip, 1 bileziği haftaya devretmek. İki aday da 2 bileziği kabul etti ve 1 bilezik haftaya birinci olan gelinin olacak.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELLENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta en düşük puan alan gelin 47 puanla Elif oldu. Elif ve kayınvalidesi Hülya, diğer yarışmacılarla veda ederek yarışmayı terk ettiler.