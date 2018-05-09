Genç çiftçiler hayallerine devlet desteğiyle kavuşuyor
18.12.2017 - 15:04 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hibe Programı", genç çiftçilerin hayallerini gerçekleştirmesini sağlıyor. Bakanlık tarafından 2016'da hayata geçirilen program kapsamında Giresun'da iki yılda 469 genç çiftçiye toplam 14 milyon liranın üzerinde hibe desteği sağlanırken, bu rakamın 2018'de 7 milyon 350 bin lira olarak gerçekleşmesi planlanıyor
1
1|283
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hibe Programı", genç çiftçilerin hayallerini gerçekleştirmesini sağlıyor. Bakanlık tarafından 2016'da hayata geçirilen program kapsamında Giresun'da iki yılda 469 genç çiftçiye toplam 14 milyon liranın üzerinde hibe desteği sağlanırken, bu rakamın 2018'de 7 milyon 350 bin lira olarak gerçekleşmesi planlanıyor.
HABERİN DEVAMI
2
2|283
Gençler projeleriyle hem ülke tarımı ve ekonomisine katkıda bulunurken desteklerle kendi hayallerine kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyor.Hayallerine devlet desteğiyle kavuşanlardan biri de İstanbul'dan memleketi Keşap ilçesine dönen Emine Sarıaydın oldu. Arıcılık desteği alan Emine Sarıaydın, yaptığı açıklamada, bir tanıdığı vasıtasıyla programdan bilgisi olduğunu ve başvurusunu yaptığını söyledi.
3
3|283
Müracaatının olumlu karşılandığını ve 60 kovan arı aldığını belirten Sarıaydın, "Eşimle arı yetiştiriciliğine başladık. Zamanla 60 kovanı iki katına çıkarttık. Yine arı satışları yaptık, ürettiğimiz ballardan ciddi gelir sağlıyoruz." dedi. Sarıaydın, kendilerine sağlanan destekten dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, "Bir iş sahibi oldum, aile bütçemize katkıda bulunuyorum. Çocuklarım eğitim görüyor, onların masraflarını karşılıyorum. Hayal olanlar şimdi gerçeğe dönüşüyor. Bu projeyi hayata geçiren herkese teşekkür ediyorum. Onlardan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.
4
4|283
Giresun merkeze bağlı Kemaliye köyünde koyun desteği alan 20 yaşındaki Doğan Dalman da iki yıl önce projeye başvurduğunu ve 40 küçükbaş hayvan aldığını dile getirdi. Projeyle hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakaladığına dikkati çeken Dalman, "İki yıl içerisinde koyun sayısını 140'a yükselttim. Yine sürümde 100 kuzu bulunmakta. Hedefim hayvan sayısını artırmak. Sağladıkları destekten dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Köyümde kalarak ülke tarımına katkı sunmaya çalışıyorum." diye konuştu. Kemaliye köyünde çiftçilik yapan 19 yaşındaki Tayfun Özel de koyun desteği aldığını kaydederek, hedefinin işini daha da büyütmek olduğunu söyledi.
HABERİN DEVAMI
5
5|283
"2 yılda Giresun'da genç çiftçilerimize 14 milyon 70 bin lira kaynak aktarıldı"
Giresun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Haydar Ünlü, projenin amacının, genç girişimci çiftçilerin desteklenmesi, kırsalda gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, gelir düzeyinin artırılması, kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlanması ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması olduğunu ifade etti.
6
6|283
Ünlü, 2016 yılında programdan yararlanmak isteyen 4 bin 34 çiftçinin başvuruda bulunduğunu belirterek, "Bakanlığımız tarafından Giresun'a tahsis edilen 6 milyon 930 bin lira bütçe ile 226 hayvansal üretim, 5 bitkisel üretim projesi olmak üzere toplam 231 genç çiftçimize 30'ar bin lira hibe desteği sağlandı." dedi.
7
7|283
Geçen yıl bin 821 müracaat gerçekleştiğini ve bunlardan 238'ine 7 milyon 140 bin lira kaynak aktarıldığını kaydeden Ünlü, 2017 yılında 219 hayvansal üretim, 19 bitkisel üretim projesi olmak üzere toplam 238 genç çiftçi projesine 30'ar bin lira hibe desteği sağlandığını, 2 yıl içerisinde Giresun'da genç çiftçilere 14 milyon 70 bin lira kaynak aktarıldığını söyledi. Ünlü, 2018 yılı desteklerinden faydalanmak amacıyla 2-30 Nisan'daki başvuru sürecinde bin 383 projenin kendilerine ulaştığı, bu projelerden bin 23 müracaatın ön onay almış durumda olduğuna işaret ederek, inceleme süreçlerinin devam ettiğini, 2018 yılında 245 gence 7 milyon 350 bin lira hibe ödemesi sağlanacağını bildirdi.
HABERİN DEVAMI
8
8|283
1-İŞÇİYDİ PATRON OLDU, 50 KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLIYOR
9
9|283
Batman'da 2007 yılında 2 atölye ile tekstil sektörüne başlayan Saruhanoğulları, işletmesini hızla büyüterek 150 tekstil atölyesine ulaştı.
10
10|283
İşsizlik oranının en yüksek olduğu iller arasında bulunan Batman'da, tekstil sektörüyle işsizlik oranı da düşüyor. Batman, tekstil sektöründe devlet destekli personel istihdamı ile hızla büyürken, iş bulma umuduyla batı illerine işçi göçünün de önüne geçiliyor.
HABERİN DEVAMI
11
11|283
Genç girişimci Saruhanoğulları, tekstil atölyesinde 50 işçiye istihdam sağlıyor. En büyük hayalinin kendi memleketinde bulunan vatandaşlara iş imkanı sağlamak olduğunu belirten Saruhanoğulları, 10 makine ile kurduğu atölyesini kısa sürede büyüterek makine sayısını 50'ye çıkarttı.
12
12|283
Tekstil atölyesinde çalışacak kalifiye elaman bulmakta zorluk yaşadığını belirten Saruhanoğları "Çalışma hayatıma İstanbul'da 10 yıl boyunca tekstil atölyesinde başladım. Daha sonra memleketim Batman'a dönüp tekstil atölyesi açmaya karar verdim.
13
13|283
İlk etapta 10 kişi ile başladım, şuanda 50 kişiye iş istihdamında bulunuyorum. Şuanda yerim bana küçük geliyor. İşlerimiz çok yoğun olduğundan dolayı kalifiyeli eleman eksikliği yaşıyorum. İşlerimizi daha iyi güzel noktalara getirmek için mücadele ediyoruz. Şuan ki mevcut yerimiz bize yeterli gelmiyor yetkililerden yer konusunda destek bekliyoruz. Şuanda 50 kişi çalışıyor tekstil atölyesinde, halen işçi konusunda eksikliğimiz bulunmaktadır. Tekstil atölyemizde personel arayışındayız 100 ile 150 personel çalışmayı düşünüyorum" dedi
HABERİN DEVAMI
14
14|283
2- İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER İÇİN YUMURTLUYORLAR
15
15|283
Balıkesir Valiliğince yürütülen Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi çerçevesinde, Kepsut ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulunun bahçesinde öğrencilere uygulamalı olarak doğa ve hayvan sevgisini öğretmek için hayata geçirilen mini hayvanat bahçesindeki tavukların yumurtalarını öğretmenler satın alıyor, geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere harcanıyor.
16
16|283
Okul Müdürü Engin Cihan, okul bahçesinde geçen yıl oluşturdukları mini hayvanat bahçesinde 15 tavuk, 20 ördek ve bir köpeğin beslendiğini söyledi. Bu şekilde çocuklara hayvan ve doğa sevgisini küçük yaşta aşılamayı hedeflediklerini ifade eden Cihan, proje kapsamında hesaplamadıkları bir durumla karşılaştıklarını ve bunu da ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanmaya karar verdiklerini söyledi. Cihan, tavuklardan günde 10-15 arası yumurta aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:
HABERİN DEVAMI
17
17|283
"Tanesi 75 kuruştan öğretmenlerimiz yumurtaları satın almaya başladı. Bu paralar birikti 200-300 lira oldu. Bu parayı da öğretmenlerimizin oluşturduğu komisyonda belirlenen ihtiyacı olan öğrencilerimize harcamaya başladık. Topladığımız yumurta paralarıyla montu olmayan öğrencilerimize mont aldık, ayakkabı aldık. Okul gezisine maddi imkan sebebiyle gidemeyen öğrencilerin ücretlerini karşıladık. Ders kitabını defterini alamayan öğrencilerin ihtiyaçlarını aldık. Sinema bileti aldık ve öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını da bu yumurtalardan gelen paralarla karşıladık."
18
18|283
Cihan, ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım yapılırken kesinlikle onları rencide edecek şekilde hareket etmediklerini, bu konuda okul yönetimi ile öğretmenlerin çok hassas davrandığını söyledi. Okulda biriken yumurtaları ilk kendisinin satın aldığını ifade eden sınıf öğretmenlerinden Şerife Yasan, daha sonra okul yönetiminin kararıyla yumurtaların satışından sorumlu hale geldiğini aktardı.
19
19|283
Günlük ortalama 10 liralık satış yaptıklarını dile getiren Yasan, "Toplanan parayı da ihtiyaç sahibi öğrencilere kullanmaya başladık. Yani biz hem yumurta ihtiyacımız karşılıyoruz hem de çocuklarımıza bir faydamız dokunuyor. Şu ana kadar bazı öğrencilerin ayakkabı, çorap, mont, kırtasiye gibi ihtiyaçlarını karşıladık. Okulumuzdaki tavuklar tamamen doğal besleniyor, gezen tavuk bunlar. Biz de bu yumurtalardan sürekli alıyoruz. Yumurtalar için 75 kuruş veriyoruz. Elde edilen bu paralarla da ihtiyaç sahibi öğrencilere ihtiyaçlarını alıyoruz." ifadesini kullandı.
HABERİN DEVAMI
20
20|283
3- EVİNİN ODASINDAN, TAYLAND KRALININ SARAYINA KADAR GİTTİ
21
21|283
Bursa'da 12 yıl önce evinin bir odasında perde yapımına başlayan Ayhan Denizci, Singapur, Endonezya, Malezya, Tayland, Vietnam, Filipinler ve Çin'in de aralarında bulunduğu 47 ülkeye tekstil ürünleri ihraç ediyor. Denizci (50) yaptığı açıklamada, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra 1993 yılında bir tekstil firmasında işe başladığını söyledi.
22
22|283
Genç yaşlarından itibaren kendi firmasını kurmayı ve yurtdışına açılmayı hedeflediğini dile getiren Denizci, 2006'da hayallerini gerçekleştirmek yolunda ilk adımı attığını anlattı. Sermaye için aracını 22 bin liraya sattığını ve evinin odasını bir depo gibi kullanarak doğrudan perde ihracatına başladığını ifade eden Denizci, şöyle konuştu:
HABERİN DEVAMI
23
23|283
"İlk aşamada elimizdeki para yeterli olmadığından bir ofis veya showroom tutamadığımız için evin bir odasını ayarladık. Firmalardan hazır ürün alıp yurt dışına satıyordum. Yaklaşık bir yıl evin bir odasında devam ettim. Eşim çok destek oldu. Sabah uyanınca iş yeri olarak bir sonraki odaya gidiyorsunuz. Tabi zor bir süreçti. Bir gün vergi dairesinden kontrole geldiler. Evin yatak odasını şirket merkezi olarak göstermek zorunda kaldım. Çok komik oldu. Müşteri görüşmek istiyor veya bir bankacı, nakliyeciyle görüşeceksiniz bu görüşmeleri yapacağınız bir ofisiniz yok. Bunu evde gerçekleştiriyorsunuz."
24
24|283
Zamanla hedeflerini gerçekleştirdiğini vurgulayan Denizci, "Bir yıl evde çalıştıktan sonra yeni bir ofise geçtim. Daha çok Asya ülkelerine yöneldik. Singapur, Endonezya, Malezya, Tayland, Vietnam, Filipinler'e, hatta Çin'e bile, 47 ülkeye çoğunluğunu perde olmak üzere yatak ve masa örtüsü, yastık kılıfı, runner gibi tekstil ürünleri satıyoruz. Bugün birçok firma Çin'den düz tül getirirken, biz bu ülkeye düz tül gönderiyoruz. Zoru başardık" diye konuştu.
25
25|283
Deniz, "Bugün Tayland kralının sarayı için bir perdeyi bizden, Türkiye’den istemesi, beğenmesi, şaşırtıcı aynı zamanda gurur vericiydi. Büyük bir heyecan oldu. Özel paketleme yaptık. Bir hafta önce perdeyi Tayland'a gönderdik. Bir makine alarak perde üretimine başladım. Bu yıl hedefim ihracat yaptığımız ülke sayısını 60'a çıkarmak" dedi.
HABERİN DEVAMI
26
26|283
4- HEM İŞİNİN HEM DE EŞİNİN PATRONU OLDU
27
27|283
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde aşçı olarak çalıştığı atölyede trafik kazası geçiren eşinin yerine patronluk koltuğuna oturan Sultan Küleç, aldığı kredi destekleriyle kısa sürede işlerini büyüttü.
28
28|283
İki çocuk annesi 38 yaşındaki Sultan Küleç, 4 yıl önce plastik doğrama ve cam balkon işi yapan eşine destek amacıyla iş yerinde çalışmaya başladı. İlk önce temizlik ve yemek işlerini yapan ardından çıraklığa başlayan Küleç'in iş yeri sahibi olan eşi trafik kazası geçirip iki ayağından yaralandı.
HABERİN DEVAMI
29
29|283
Bunun üzerine işlerin başına geçen Küleç, eşinin telefonda yönlendirmesiyle biriken siparişleri yetiştirmeye çalıştı.Aradan geçen sürede kendini geliştiren Küleç, KOSGEB ve belediyenin mikrokredi uygulamasına başvurarak aldığı kredilerle plastik doğrama ve cam balkon işini geliştirdi.
30
30|283
Sultan Küleç yaptığı açıklamada, temizlik ve yemek yapmak için eşinin yanında çalışmaya başladığı işini şimdilerde patron olarak sürdürdüğünü söyledi.Plastik doğrama ve cam balkon işi yapan eşine destek olmak amacıyla adım attığı sektörde yükselişinin diğer kadınlara da örnek olmasını dileyen Güleç, şunları kaydetti:
31
31|283
"Eşimin telefon tarifiyle işi öğrendim. İş yerinde bana yabancı olan makinelerle bir anda arkadaş oldum. Kapı ve pencere yapmaya başladım, işi kavradım. KOSGEB ve mikrokrediden hibe desteği kullandım. İki kurumda bana ekonomik anlamda destek oldu. Aldığımız destekle birlikte makinelerimizi yeniledik. Bir de baktım ki çırak olarak başladığım iş yerinde patron oldum, şimdi hem ustayım hem de patron."
HABERİN DEVAMI
32
32|283
Küleç, bu süreçte en fazla desteği ise kadınlardan aldığını dile getirdi. Bundan sonraki hedefinin Türkiye'de kendi sektöründe sayılı iş kadınları arasında yer almak olduğunu dile getiren Küleç, işlerini büyütüp daha fazla işçi çalıştırmak istediğini kaydetti.
33
33|283
Eşiyle çalışmaktan mutlu olduğunu vurgulayan Muttalip Küleç, genellikle erkeklerin yoğun olarak çalıştığı sektörde bir kadının çalıştığını görenlerin ilk başlarda şaşırdığını ancak daha sonra duruma alışıldığını belirtti.
34
34|283
Eşini gören kadınların da artık siparişler için bizzat iş yerine geldiğini anlatan Küleç, şöyle konuştu:
HABERİN DEVAMI
35
35|283
"Şimdi erkek müşterilerden ziyade bayan müşterilerin olumlu tepkiler ve destek alıyoruz. Eşim yaptığı işlerde çok titiz davranıyor. Bunu gören müşterilerimizde bizi tercih etmeye başladı."
36
36|283
5- 5 İNEKLE BAŞLADI 100 HAYVANLIK ÇİFTLİK KURDU
37
37|283
Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki yıl önce 5 inekle hayvancılık işine giren Mehmet Şirin Alpınar, 3 yıl içerisinde 100 inekli çiftlik kurdu. Alpınar, çiftliğini daha da büyütüp, hayvan sayısını 200'e çıkarmayı hedefliyor.
HABERİN DEVAMI
38
38|283
Siirt'in Kurtalan ilçesine 3 kilometre mesafede bulunan Konakpınar köyünde 3 yıl önce bir yakınıyla birlikte derme çatma bir barakada 5 inekle hayvancılığa başlayan Mehmet Şirin Alpınar, elde ettiği gelir sayesinde büyük bir çiftlik kurup, inek sayısını 100'e ulaştırdı. Alpınar, çiftliğini daha da büyütüp, hayvan sayısını 200'e çıkarmayı ve kendi markasıyla süt üretmeyi hedefliyor.
39
39|283
Hayvancılığa 5 simental inekle başladığını anlatan Alpınar, şöyle konuştu:
40
40|283
Şuan 100 hayvana ulaştım. 5 kişiyi istihdam ettiriyorum. Bu şekilde hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu hayvan ırkı hem sütçü hem de etçildir. Hayvanlarımız yurt dışından ithal edildi. Hedefimiz Allah'ın izniyle kapasiteyi artıracak bir tesis kurarak ilimizde, baba ocağı Kurtalan'da hizmet etmektir.
HABERİN DEVAMI
41
41|283
Hayvanlarımızda şuana kadar bir devlet desteği almadık, tümünü öz kaynakla yaptık. Doğurgan bir havyan ırkı olan simental aynı zamanda bölge şartlarına da çabuk uyum sağlıyor. Ayrıca uzun ömürlü ve yerli ırka oranla daha fazla süt veriyor. Yerli hayvanlar 5 kilo süt veriyorsa bu ineklerin verdiği süt oranı 30 litreye kadar ulaşabiliyor.
42
42|283
Kapasiteyi 200 hayvana çıkarmayı hedeflediklerini ve bu konuda devlet desteğine ihtiyaç duyduklarını aktaran Alpınar, "İmkanlarımız çok yetersiz. Tüm öz kaynağı harcadık. Şuan ahırın çatıları yok, en küçük bir yağışta her taraf su altında kalıyor. Ayrıca elektrik yok, yolumuz çamur içinde. Devlet yetkililerinden destek bekliyoruz" diye konuştu.
43
43|283
6- HOBİ OLARAK BAŞLADI, ŞİMDİ İŞ YERİ SAHİBİ
HABERİN DEVAMI
44
44|283
Ayşegül Birdal, önceleri can sıkıntısını gidermek için uğraş olarak gördüğü el işini daha sonra profesyonel olarak bir kursa kaydolup öğrendi. Gittiği kursta 6 yıl eğitim gören Birdal, yaklaşık 3 yıl önce KOSGEB'den destek alarak kendi işini kurdu. Birdal, şimdilerde ise kurduğu iş yerinde başkalarının da faydalanması için ücretsiz kurslar veriyor. Ayşegül Birdal mesleğine ilk başlarda hobi olarak başladığını söyledi.
45
45|283
Birdal, "Hobi amaçlı başladım. Tamamen can sıkıntısından. Daha sonrasında bir iş fikri oluştu. Ben bu işi yapabilirim şeklinde ve bunu hayata geçirdim. Artık benim işim. Dükkanımı 3 yıldır işletiyorum. Burada keçe ve oyuncak üzerine kurs veriyorum. Kursiyerlerim var. Kursu hiçbir gelir beklentisi olmadan ücretsiz veriyorum" dedi.
46
46|283
Dükkanı açmaya karar verdiğinde sermayesinin bile olmadığını ifade eden kadın girişimci Birdal, sözlerine şöyle devam etti:
HABERİN DEVAMI
47
47|283
KOSGEB ile ilgili araştırmalar yapmaya başladım. KOSGEB'in seminerlerine katıldım ve belgemi aldım, sermayemi oluşturdum. Sermayemi oluşturduktan sonra dükkanımı açtım ve bütün evraklarımı hazırlayıp KOSGEB'e teslim ettim. 30 bin liralık hibe yardımı aldım. Bana ciddi bir destek oldu. Çünkü sermayem sıkıntılıydı.
48
48|283
Eksiden başlamıştım. KOSGEB'in desteği toparlanmama yardımcı oldu. Kazandığımı malzemeye yatırdım. 3 yılın sonunda şuan biraz daha rahatladım. Malzeme olarak keçe, sentetik keçe, doğal yün keçe, çuval, kumaş ve kağıt kullanıyoruz. Aklınıza ne gelirse kullanıyoruz. Belli bir sınırı yok bunun. Dışarıda bir ağaç dalını bulup değerlendirmişliğimiz var. Her şeyi kullanabiliriz. Bu bizim tamamen hayal gücümüzle ilgili bir durum.
49
49|283
Mesleği ile ilgili hedefinden de bahseden Birdal, "Hedefim yaptığım işi büyütmek. Daha büyük bir atölye oluşturmak. Büyük bir atölye oluşturup, yanımdaki kursiyerlerimden çalışmayanları yanıma alıp seri üretime geçmek. Toplu bir şekilde üretip insanlara sunabilmek" ifadelerini kullandı.
HABERİN DEVAMI
50
50|283
Son olarak kadın girişimci Ayşegül Birdal, yaptığı işi bayanlara da tavsiye ederek "Bayanlar oturup olumsuz şeyler düşünmek yerine bu tip şeylerle uğraşsınlar. Kafalarını dağıtsınlar. Zaman ilerledikçe ne kadar keyif verdiğini anlayacaklar ve devamında belki onlarda iş fikri oluşturacaklar, daha farklı bir şeyler yapacaklar. Hanımlara bu tip şeylerle uğraşmalarını öneriyorum" dedi.
51
51|283
Öte yandan kadın girişimci Birdal, el işi sektöründe Türkiye'nin önde gelen isimlerinden Derya Baykal ile tanışıp, beraber bir çalışma yapmak istediğini belirtti.
52
52|283
7- 1.5 MİLYON DESTEKLE KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU
HABERİN DEVAMI
53
53|283
Muş'un Bulanık ilçesinde Songül ve Özgür Bulduk çifti, aldıkları 1,5 milyon lira hibe desteğiyle kurdukları üretim tesisinde ayda 20 ton süt üretmeyi amaçlıyor.
54
54|283
Girişimci Songül Bulduk, geçen sene hazırladığı "süt üretim tesisi" projesini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) sundu. Projesi kabul edilen ve yüzde 65 hibe desteği kapsamında 1,5 milyon lira alan Bulduk, Yeni Mahalle'de 13 dekarlık alanda Avrupa Birliği standartlarına uygun süt üretim tesisi kurdu.
55
55|283
Bulduk yaptığı açıklamada, eşiyle eskiden beri bir çiftlik kurma hayalleri olduğunu söyledi. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek için TKDK'ya başvurduğunu anlatan Bulduk, "Devlet eşimle olan hayalimizi gerçekleştirdi. Ev kadınıyken devletin sayesinde işimin patronu oldum. Hedefimiz ayda 20 ton süt üretmek" dedi.
HABERİN DEVAMI
56
56|283
Bulduk, bölgede çiftçiliğin yaygın yapıldığını, tesisi büyüterek başkalarına da geçim kaynağı oluşturmak istediklerini dile getirdi. Tesiste süt, peynir ve yoğurt üretmeyi hedeflediklerini ifade eden Bulduk, "İnşallah diğer ev hanımları da girişimlerde bulunurlar. Devlet elimizden tuttu. İşe 20 büyükbaş hayvan alarak başladık. Daha sonra işimizi büyüterek hayvan sayımızı artırdık. İnşallah devletimizin bize verdiği katkılarla bu hedeflerimizi tam istediğimiz noktaya getireceğiz" diye konuştu.
57
57|283
Özgür Bulduk ise daha önce arpa ve buğday sattıklarını, çiftlik kurma kararını eşiyle aldıklarını aktardı. TKDK'nın hayallerinin gerçekleşmesinde büyük rolü olduğunu vurgulayan Bulduk, şöyle konuştu:
58
58|283
"Şimdi 65 hayvanımız var, bu yıl içerisinde 120 hayvana ulaşacağız. Ayda 20 ton süt üretmeyi hedefliyoruz. Devletin verdiği destekle bu çiftliğe sahip olduk. Bölgemizde herkes çiftçi ve hayvancılık yapıyor ama modern bir tesisle hayvancılık yapan çok az. Bizim en büyük hayalimiz böyle bir çiftliğe sahip olmaktı. Bu konuda da devletimize minnettarız."
HABERİN DEVAMI
59
59|283
TKDK Muş İl Koordinatörü Beytullah Uygur da kurum olarak özellikle kadın girişimcilere iş hayatına atılmaları için önemli destek verdiklerinin altını çizdi. Proje başvurusunda kadınlara sıralama kriterlerinde ek puan avantajı sağladıklarını anlatan Uygur, şunları kaydetti:
60
60|283
"Girişimci Songül hanım, önceden hayvancılıkla uğraşıyordu ancak eşiyle daha kapsamlı ve modern bir işletme kurma hayalleri vardı. Kurumumuza başvurdu. Yapılan incelemelerin ardından proje kabul edildi. Büyükbaş hayvan kapasiteli süt üretim tesisi yatırım projesi, kurumumuz tarafından yüzde 65 hibe desteğine uygun görüldü. Avrupa Birliği standartlarına uygun kurulan tesiste, gerek ahırlar, gerekse yem depoları ve son teknolojik makine ekipmanlarla üretim faaliyetleri devam ediyor."
61
61|283
HABERİN DEVAMI
62
62|283
63
63|283
8- KÖYÜNDE ATÖLYE KURDU, İSTİHDAMA KATKI SAĞLADI
64
64|283
Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Ekincik köyündeki bir evin alt katına kurulan tekstil atölyesinde 20 kişi çalışıyor.Recep Uğraşmış (62), evinin alt katına çocukları için bir tekstil atölyesi kurdu. Gün geçtikçe büyüyen atölye, 20 kişiye istihdam sağlıyor.
HABERİN DEVAMI
65
65|283
Uğraşmış yaptığı açıklamada, atölyede çocuk giyimi üzerine üretimde bulunduklarını belirterek, "Çocuklar aynı sektörde başkalarının yanında yıllardır çalışıyorlardı. Zamanla hem işi öğrendiler hem de kendilerini geliştirdiler. Kendisini geliştirip, sektör hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları benim de hoşuma gitti" dedi.
66
66|283
Oğullarının kendi işlerini açmayı teklif ettiğini aktaran Uğraşmış, "3 oğlum bana atölye açmayı önerdi. Ben de bu atölyeyi hem çocuklarıma hem de köylülerime iş imkanı sağlaması için evimin altında açtım. Çok da güzel bir atölye oldu" diye konuştu.
67
67|283
Hem köy sakinlerine hem de çevre köylerde yaşayanlara iş imkanı sunduklarını vurgulayan Uğraşmış, "Atölyede fason üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz çocuk kıyafetleri Türkiye'nin birçok yerinde satılıyor. Atölyemizde 20 kişi çalışıyor. Bunlar arasında köyümüzde yaşayanlar da var başka yerlerden gelenler de. İşlerimiz çok güzel" ifadelerini kullandı.
HABERİN DEVAMI
68
68|283
Ekincik köyü muhtarı Ayhan Uğraşmış da ailenin işyerini köyde açmak istediğinde ellerinden geldiğince destek sağladıklarını ifade etti. Küçük bir köyde istihdama katkı sağlayan bir atölyenin bulunmasından gurur duyduklarını belirten Uğraşmış, "20 kişi çalışıyor. Ailelerini de düşündüğümüzde buradan 100 kişi ekmek yiyor. Tosya'nın 54 köyü bulunuyor. Başka hiçbir köyde böyle bir atölye, iş sahası bulunmuyor. Köyümüze de birçok katkısı var" dedi.
69
69|283
Atölyede çalışan 5 çocuk annesi Firdevs Özkesici ise iş yerini çok sevdiğini belirterek, "Tosya'da oturuyorum. Eşime ve çocuklarıma katkı sağlayabilmek için Ekincik köyüne gelerek bu atölyede çalışıyorum. Sigortamız var. Maaşımızı da alıyoruz her ay. İşimden memnunum" dedi.
70
70|283
İşçilerden İbrahim Uğraşmış da aynı köyde yaşadığını ifade etti. Recep Uğraşmış'ın atölye açmayı düşündüğünü öğrendiğinde çok mutlu olduğunu anlatan Uğraşmış, "Recep bey konuyu düşünüyordu. Biz de yapabilirsin diye ona destek verdik. Bu şekilde atölye açıldı. Atölye köy ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Biz burada çalışıyoruz ekmek paramızı kazanıyoruz. Bizim için önemli bir iş kapısı" açıklamalarında bulundu.
HABERİN DEVAMI
71
71|283
9- ÜÇ TAVUKLA BAŞLADI, ÜÇ BİN TAVUKLU ÇİFTLİK KURDU
72
72|283
Karahallı ilçesinde babasına ait beyaz eşya ve mobilya mağazasında çalışarak geçimini sağlayan iki çocuk babası Ömer Çoban (37), geçen yıl hobi amaçlı satın aldığı 3 tavuğa evinin bahçesinde bakmaya başladı. Doğal yöntemle beslediği tavukların yumurtalarının talep görmesi üzerine Çoban, altı ay önce Karbasan köyünde iki dönümlük arazide tavuk çiftliği kurmaya karar verdi.
73
73|283
Yaklaşık 500 metrekare kapalı alan oluşturarak, içerisinde otomatik yemleme ve sulama sistemleri bulunan 3 bin tavuk kapasiteli çiftlik kuran girişimci, yumurtaları sosyal medya üzerinden satmaya başladı. Başlangıçta yolcu otobüsleriyle müşterilerine yumurtalarını ulaştıran Çoban, daha sonra bir kargo firmasıyla anlaşarak Türkiye'nin dört bir yanına yumurta göndermeye başladı.
HABERİN DEVAMI
74
74|283
Ömer Çoban yaptığı açıklamada, tavuk yetiştiriciliğinin tüm stresini aldığını, yeni işi sayesinde huzur bulduğunu söyledi. Yıllardır esnaflık yaptığını, tavuk yetiştiriciliğinin hem karlı hem de zevkli bir iş olduğunu dile getiren Çoban, şöyle konuştu:
75
75|283
"Çiftlikte Ataks ve Tinted ırkı tavuklarım var. Günde 2 bin 500 ile 2 bin 750 arası yumurta alıyorum. Eşim ve kızımla birlikte yumurtaları topluyor, temizliyor daha sonra satıyoruz. İlgi çok fazla, ilk zamanlar 'uçan tavuk yumurtası' , 'kaçan tavuk yumurtası', 'zıplayan tavuk yumurtası' gibi isimler veriyordum. Birden her yerden sipariş gelmeye başladı ve tüm yumurtaları satmaya başladım. Çok karlı bir iş, tavuk sayısını 10 bine çıkarmayı hedefliyorum."
76
76|283
Tavukları mısır, arpa, buğday, yonca samanı gibi doğal yemlerle beslemeye özen gösterdiğini, hastalandıklarında antibiyotik yerine sirke, sarımsak ve soğanla tedavi ettiğini kaydeden Çoban, 30'dan fazla kente yumurta gönderdiğini söyledi.
HABERİN DEVAMI
77
77|283
Yeni işinden oldukça memnun olduğunu dile getiren Çoban, "Şanlıurfa, Trabzon, Rize, Van gibi uzak illere bile yumurta gönderiyorum. Bir kez alan mutlaka bir daha sipariş veriyor. Ailecek bu işi seviyoruz, artık tek geçim kaynağım bu, herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.
78
78|283
10- FİYATLARI 500 İLA 1.000 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR
79
79|283
Zonguldak Devrek ilçesinde 30 yıldır demir doğrama ve ferforje işi yapan Hasan Demirbaş, kurumuş ceviz, kestane, dut ve kiraz ağaçlarını keserek doğal görünümlerini bozmadan masa, sehpa, dolap ve raf yapıp ekonomisine katkı sağlıyor. Son günlerde moda haline dekorların talep görmeye başladığını ve bu işin sevgi ve emek gerektirdiğini ifade eden Hasan Demirbaş, şu açıklamalarda bulundu:
HABERİN DEVAMI
80
80|283
Doğal ceviz, kestane, dut ve kiraz ağacından yapıyoruz. Doğal sehpa, masa yapıyoruz. Bu merak ağaç sevgisinden başladı. Bizim diğer mesleğimiz projecilik ayaklarını yapıyoruz vatandaşlarımızın ilgisi var. Türkiye genelinde son zamanlarda moda haline geldi. Bu paradan çok zevkle yapılan bir iş.
81
81|283
Para kazanmak için bu ağaçları kesenlerde var. Bunlar kuru ağaçtan olması gerekiyor. Kestiğin bir ağacı belki 5 sene sonra yapabilirsin. Şu anda biz eskiden kalma kuru ağaçlarınız vardı onları değerlendiriyoruz. İsteyen vatandaşlara veriyoruz. Bunları bilen alıyor. Farklı farklı fiyatlarla alıcı buluyor. Genelde internet üzerinden alıyorlar. Ankara ve İstanbul'dan sanatçı ve yazar kesimleri alıyor. Ürünleri 500 bin lira ile bin lira arasında satıyorum.
82
82|283
11- OFİSİNDE BAŞLADIĞI HOBİSİ DÜKKAN AÇTIRDI
HABERİN DEVAMI
83
83|283
Karaoğlu yaptığı açıklamada, bu işe gazetedeki ofisinde boş vakitlerinde hobi olarak başladığını söyledi. Ortaya çıkan ürünlere yoğun talep geldiğini ifade eden Karaoğlu, "Sadece kendi hayal dünyamı yansıttığım bir iş. Doğada gezerken, dolaşırken bulduğum ürünlerle kafamda tasarladığım şeyleri yapıyorum. Hobi olarak başladım. Yaklaşık 3 sene oldu. Kendinden gelişti, planlı, programlı bir şey değildi. Gördüğüm bir şeyi hayata geçirmeyle başladım, ondan sonra gelişti" diye konuştu.
84
84|283
Yerel bir gazetede çalıştığını aktaran Karaoğlu, şunları anlattı:
85
85|283
Önce gazete büromda başladım. Ondan sonra gelişti, çoğaldı, çeşitler arttıkça, beğenildikçe dahada hevesleniyor insan. Büromun arka kısmında atölye kurdum. Çalışmalarıma orada devam ediyorum. İnsanların ürünlere ilgisi artınca Safranbolu Tarihi Çarşı'da dükkan açmaya karar verdim. Nisan ayından beri de burada çalışıyorum. Keyifli bir yer burası. Yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyoruz. Çok ilgi görüyor ürünler. Bu da beni çok mutlu ediyor.
HABERİN DEVAMI
86
86|283
Ben hafta içi diğer işlerimden dolayı gelemiyorum. Hafta içi bana yardım ediyor, hafta sonları ben geliyorum. Ben biraz tez canlı insanım. Kafama koyduğumu hemen gerçekleştirmeyince de bitirmiyorum. Ürününe göre değişiyor. Bir günde, hatta bazı ürünleri bir saatte bitirmeye çalışıyorum. Çok oyalayıcı olan ürün 3-4 saat sürüyor. Bir günde 3-4 obje yaptığım oluyor.
87
87|283
12- MANİSA'DAN JAPONYA'YA PİLİÇ İHRACATI
88
88|283
Türkiye ile Japonya arasında varılan anlaşmayla kanatlı eti ürünlerinde ihracatın önünün açılması sonrası Manisa'daki bir çiftlikten bu ülkeye piliç eti sevkiyatına başlandı.
HABERİN DEVAMI
89
89|283
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle tavuk çiftliği kuran ve yıllık 3 milyon piliç yetiştirme kapasitesine ulaşan Derya Öztürk Aydın, yaptığı açıklamada 2013 yılında başlatılan görüşmeler neticesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Japonya Tarım Orman ve Balıkçılık Bakanlığının anlaşmasıyla bu ülkeye ihracatın önünün açıldığını ifade etti.
90
90|283
Aydın, İzmir'de Japon ortaklı Ege-Tav şirketinin TKDK vasıtasıyla kendileriyle irtibata geçtiğini, tesislerde yapılan eğitim ve denetleme çalışması sonucu Japonya standartlarında yetiştiricilik yapar hale geldiklerini belirterek, çiftlikte yetişen 200 bin pilicin, entegre tesislerde işlenerek Japonya'ya gönderildiğini anlattı.
91
91|283
Çiftliklerinin Japon yetkililer tarafından pilot üretim yeri belirlendiğini ifade eden Aydın, sözlerine şöyle devam etti:
HABERİN DEVAMI
92
92|283
Geçmişte yerel firmalarla çalışıyorduk. Bizimle temasa geçen Japon firma yetkilileri, ülkelerindeki üretim tekniklerini anlattılar. Biz de o teknikleri modernize ederek uyguladık. Belirledikleri standartlara göre piliçlere yem verilip, bakımları yapılıyor.
93
93|283
Piliçler 45 günlük olduktan sonra kesime gönderiliyor. İzmir'deki tesislerde kesilip, paketleniyor ve dondurulmuş olarak denizyoluyla Japonya'ya gönderiliyor. Bu sürecin her aşaması titizlikle takip ediliyor.
94
94|283
Aydın, Japonlarla yaptıkları iş sayesinde üretim tekniklerini geliştirdiklerini ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:
HABERİN DEVAMI
95
95|283
"Japon firma ile yürüttüğümüz ortak çalışma ile yıllık 3 milyon pilici Japonya pazarı için yetiştireceğiz. Bu bizim için heyecan verici. Bir merakla başladığım kümes hayvancılığında devletin destekleri sayesinde hayal dahi edemeyeceğim bir noktaya geldim. Bu kadar büyüyeceğimi bilmiyordum."
96
96|283
İngiltere'de pazarlama eğitim gördüğü sırada tüm dünyada piliç etinin çok tüketildiğini gördüğünü ve iş kurma fikriyle yurda döndüğünü anlatan Aydın, 2011 yılında bir kümesle başladıkları işi, önce 4'e daha sonra 6'ya çıkardıklarını, Japonya'dan gelen taleple yeni çiftlik yatırımlarını da gündemlerine aldıklarını ifade etti.
Mezuniyetinin ardından kentteki fabrikalarda 5 yıldan fazla torna ve freze ustası olarak çalışan Ayvaz, kazandığı tecrübenin ardından arkadaşlarıyla kendi işini kurmaya karar verdi. Arkadaşlarıyla ortak kurdukları birkaç girişimin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine yoluna yeğeniyle devam eden Ayvaz, 1990 yılında birini borçlanarak aldığı 2 makineyle 100 metrekarelik atölyede üretime başladı.