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Ben hafta içi diğer işlerimden dolayı gelemiyorum. Hafta içi bana yardım ediyor, hafta sonları ben geliyorum. Ben biraz tez canlı insanım. Kafama koyduğumu hemen gerçekleştirmeyince de bitirmiyorum. Ürününe göre değişiyor. Bir günde, hatta bazı ürünleri bir saatte bitirmeye çalışıyorum. Çok oyalayıcı olan ürün 3-4 saat sürüyor. Bir günde 3-4 obje yaptığım oluyor.