32 yaşındaki Pakistanlı bir adamın yüzü tümör nedeniyle neredeyse tamamen kapandı. Yüzündeki devasa tümörden kurtulmak için ameliyat olacak.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; genetik bir rahatsızlık olan nörofibromatozisden muzdarip olan Ghulam Hyder'ın yüzündeki kitle giderek büyüdü ve tümör çok şiddetli hale gelereke, talihsiz adamın yüzünün sağ tarafını kapattı.

Şimdi yardımlar sayesinde Hyder'in hayatını değiştirecek ameliyat bekleniyor.

TÜMÖR 2 YAŞINDAN BERİ BÜYÜYOR

Ghulam Hyder, bu hastalıktan 2 yaşından beri muzdarip olduğunu söyleyerek, arkadaşlarının ona çok zalimce davrandığını söyledi.

Çocuklar, çirkinlikten dolayı korktuklarını söyleyip Hyder'ı şikayet ediyorlarmış. Bu durum da Hyder'ın 8 yaşındayken okulu bırakmasına sebep olmuş.

Tümör de onunla beraber büyümeye devam etmiş. Gözü de dahil olmak üzere sağ tarafı tamamen kapanmış. Ancak, onun durumunu internette gören sosyal hizmet uzmanı, Hyder'ın tümörünün çıkarılması için para yardımı toplamaya başladı.

ÇOCUKLAR KORKTUĞU İÇİN OKULU BIRAKTI

32 yaşındaki Hyder, gazetecilere şunları söyledi: "Kitle sağ gözümle göremeyeceğim kadar büyüdü, yüzümün yarısını kapladı. Ayrıca yemek yeme ve içme konusunda da büyük zorluklarla karşılaşıyorum."

Hyder, ebeveynlerini çok genç yaşta kaybettiği için maddi sıkıntılar nedeniyle büyük hastanelere gidemediğini söyledi.

Çocuklar korktuğu için okulu bırakan Hyder, komşularının farklı bakışları yüzünden yıllarca da eve mahkum olmuş.

Uzmanlar, Hyder'in ameliyattan sonra normal bir hayat yaşayabileceğini ümit ediyor. Tümörün derinliğini görüp, tedaviyi planlayabilecekler.

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