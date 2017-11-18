İtalyan basketbol hakemi Gianluca Mattioli 49 yaşında vefat etti.

İtalya Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Mattioli'nin FIBA Şampiyonlar Ligi maçı için İspanya'da bulunduğu sırada kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki UCAM Murcia-Monaco maçı için İspanya'nın Murcia kentinde bulunan İtalyan hakemin, müsabaka öncesi kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle aniden hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Mattioli'nin hayata gözlerini yumduğu kaydedildi.

İtalya Ligi'nde 683 maç yöneten ve uluslararası müsabakalarda görev alan Mattioli için, FIBA ve Avrupa Ligi, başsağlığı mesajı yayımladı.

Gianluca Mattioli

hayatını kaybetti