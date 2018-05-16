Futbolda bir devir sona eriyor. BBC'de yer alan habere göre Juventus'un ve İtalyan futbolunun efsanevi file bekçisi Gianluigi Buffon'un, yarın Allianz Stadyumu'nda yapacağı basın toplantısıyla emeklilik kararı aldığını duyurması bekleniyor.

Tecrübeli futbolcunun menajeri Silvano Martina, İtalyan medyasına yaptığı açıklamada "Futbolda başka bir Gigi olmayacak. Konuyla ilgili daha fazla bir şey söylemem mümkün değil, kendisi basın toplantısında her şeyi açıklayacaktır" ifadelerini kullandı.

Buffon, Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş mücadelesi olan Real Madrid maçında İngiliz hakem Michael Oliver'a yaptığı hareketten dolayı UEFA tarafından soruşturma altında. Buffon, Oliver için "Kalp yerine bir çöp torbası taşıyor. Eşi ve çocukalrının yanında oturmalı" ifadelerini kullanmıştı.

İtalya Milli Takımı formasını bugüne kadar 176 kez giyen Buffon, milli takım formasını en çok giyen futbolcu konumunda. Buffon'un 4 Haziran'da Hollanda ile oynanacak hazırlık maçıyla milli takım jübilesini de yapması bekleniyor.

Bugüne kadar profesyonel düzeyde 1050 maça çıkan Buffon'un kariyerinde 9 Serie A, 5 İtalya Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Dünya Kupası şampiyonlukları bulunuyor.