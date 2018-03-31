Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta maçında Giresunspor, evinde Altınordu ile karşılaştı.

Mücadelede pozisyonlar olmasına karşın gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Altınordu bu 1 puanla birlikte 4. sıraya yükseldi ve haftayı 49 puanda kapattı. Giresunspor ise 38 puanda ve 11. sırada kaldı.