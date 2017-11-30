Giresunspor: 4 - Aytemiz Alanyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 5. turu bugünkü maçlarla devam ediyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladığı mücadelede 4-2 mağlup ederek avantaj elde etti.

Karşılaşmanın ilk golü 11. dakikada Oğuzhan Öztürk'ten geldi. Giresunspor, 21 yaşındaki futbolcunun golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip 17 ve 19. dakikalarda 2 gol daha buldu! 17. dakikada Mert Örnek, 19. dakikada Jones Carioca farkı 3'e çıkaran golleri attı.

Alanyaspor da 42 ve 45. dakikalarda goller buldu. Konuk ekipte ağları havalandıran isimler Yusuf Çoban ve Taha Yalçıner oldu. İlk yarı ev sahibinin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısı, ilk 45 dakikaya göre sönük geçti. Giresunspor, 52. dakikada Maurice Dale ile bir gol daha buldu ve mücadeleyi 4-2 kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etti.

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