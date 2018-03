STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Onur Karabaş, Cemal Bingül, Mehmet Emin Tuğral

GİRESUNSPOR: Ahmet Şahin (Dk. 64 Anıl Atağ), Caner Arıcı (Dk. 79 Murat Gürbüzerol), Abdulkerim Bardakcı, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Dodo, Dimitriadis, Korkishko, Fatih Atik, Ahmad Abed, Almeida (Dk. 90 Batuhan Altıntaş)

GAZİŞEHİR FK: Stackhowiak, Sinan Osmanoğlu, Yasin Palaz (Dk. 62 İsmail Konuk), Ahmet Kesim, Ba Adama (Dk. 78 Muhammet Himmet Ertürk), Jefferson (Dk. 34 Serdar Deliktaş), Gökhan Aslan, Segbefia, Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle, Özgür Can Özcan

GOL: Dk. 7 Korkishko, Dk. 18 Almeida, Dk. 69 Fatih Atik, Dk. 83 Mehmet Erdem Uğurlu (Kendi kalesine) (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 43 Özgür Can Özcan (Gazişehir Gaziantep)

SARI KARTLAR: Dk. 52 Fatih Atik, Dk. 75 Almeida (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 45 Del Valle, Dk. 46 Özgür Can Özcan (Gazişehir Gaziantep)

KIRMIZI KART: Dk. 88 Korkishko (Akın Çorap Giresunspor)

